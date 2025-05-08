Niğde'de Kalsit Sektörü İçin Stratejik Toplantı Düzenlendi

Niğde'de kalsit sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Öner Yusuf Toroman, sektörün mevcut durumu, gelişim potansiyeli ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılmasına yönelik detaylı bir sunum yaptı. Toroman'ın sunumunda, kalsit sektörünün yerel ve uluslararası pazarlardaki yerinin daha da güçlendirilmesi adına atılması gereken stratejik adımlar ele alındı.

Toplantıya katılan Niğde Valisi Cahit Çelik, kalsit sektörünün Niğde ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çekti. Üretim kapasitesinin artırılması, katma değerli ürünlerin teşvik edilmesi ve uluslararası pazarda rekabet gücünün yükseltilmesi adına kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğinin kritik bir rol oynadığını vurgulayan Çelik, "Kalsit sektörü, Niğde'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayan en önemli dinamiklerden biri. Bu alanın uluslararası rekabette daha güçlü hale gelmesi için ortak akılla hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Prof. Dr. Öner Yusuf Toroman, kalsit sektörüne dair akademik katkılarının bir örneği olan 'Kalsit' adlı eserini Vali Cahit Çelik'e takdim etti. Toplantı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - NİĞDE