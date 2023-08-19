Niğde'de Elma Üretiminde Rekor Beklentisi

NİĞDE Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Niğde'de bu yıl elma üretiminde 650 bin ton rekolte beklendiğini söyledi. Kaplan, Niğde'de kasım ayında uluslararası elma fuarı düzenleyeceklerini belirterek, bu fuarın ilkinin Çin'de ikincisinin İtalya'da düzenlendiğini, üçüncüsünü de Niğde'de yapacaklarını kaydetti.

Niğde'nin 650 bin ton elma üretimiyle 2'inci sırada yer aldığını ifade eden Kaplan, "Bu yıl da yaklaşık 650 bin ton rekolte beklentimiz var. Niğde'deki modern ve büyük bahçelerin çokluğu ihracatçıyı Niğde'ye çekmekte. Niğde bu anlamda bir cazibe merkezi. Büyük tüccarlar Niğde'den elma alıyor. Bir bahçede, 3-5 bin, hatta 15-20 bin tona elma üretiliyor. Türkiye'deki tüccarlar olduğu gibi artık yabancı tüccarlar da Niğde'deki bahçelerden direkt alım yapmaya başladı. Bu da fiyatlarda beklentimizi olumlu yönde etkilemektedir" dedi. 'Fidandan markete elma yetiştiriciliği' sloganıyla üretim yapıldığını dile getiren Kaplan, şunları dedi:

"Niğde'de yetiştirdiğimiz fidanlar, hastalık ve zarlardan ari ve adaptasyon problemi olmayan, yüksek yerlerde yetiştirdiğimiz fidanlar. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde bahçe tesis etmeye başladık. İtalyanlar, Sırplar, Polonyalılar, Hollandalılarla rekabet edebilecek haldeyiz. Fidanlarımız daha çok rağbet görmekte. Niğde, elma fidanı üretiminde Türkiye'nin yaklaşık yüzde 10'unu karşılamaktadır. Niğde bölgesinde yılda 3 milyon civarında fidan yetiştirilmektedir. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi bütün Türk Cumhuriyetlerine şu anda fidan ihracatımız oluyor." (DHA)