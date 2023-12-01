Niğde'de bal ormanı kuruldu

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Bal Ormanı Kurulumu için fidan dikimi gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Niğde Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan proje çerçevesinde 80 dekar alana lavanta, 50 dekarlık alana ise çeşitli meyve fidanları dikildi. 2027 yılında 180 dekar alana çıkarılması planlanan ormanın ilk fidanları düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu. Bal Ormanı kurulum törenine katılan Niğde Vali Yardımcısı Ahmet Arık, artık ormanların sadece çamdan ibaret olmadığını aktardığı konuşmasında dönüşümün önemine vurgu yaptı. Arık; "Orman deyince eskiden aklımıza sadece çam ağaçları gelirdi ancak son yıllardaki değişim ve dönüşümle içerisinde hem hayvanlar hem de insanlar için faydalı olacak değişik orman türleri kuruluyor. Ülkemizin değişik bölgelerindeki iklim yapısına göre değişik ağaçları, bitkileri toprakla buluşturmayı ve ormanın sadece çam ağaçlarından ibaret olmadığını anlıyoruz. Bu önemli bir değişim ve dönüşüm. İlimizde kurulacak olan bal ormanının ilimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversite olarak tarım ve hayvancılığa büyük önem verdiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise konuşmasında; "Tarım alanında yürüttüğümüz bilim, eğitim öğretim ve uygulama faaliyetlerimiz de bu çalışmalarımızın başında geliyor. Bu çalışmalarımız neticesinde Üniversitemiz, TÜBİTAK'ın 2023 Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Raporu'na göre şu anda Türkiye'deki 208 üniversite arasında birinci sırada yer alma başarısı elde etti. Üniversitemizin tarım alanındaki çalışmalarını çevreyle bütünleşik olarak algılamasının ve yürütmesinin bu başarımızdaki en önemli etken olduğunu söyleyebiliriz. Merkezimizdeki Hayvansal Tarım faaliyetleri arasında yer alan arıcılık çalışmalarımız için doğa dostu arı-orman ilişkisini maksimize etmemiz gerekiyor. Bu amaçla burada bal ormanı kurulumu oldukça önemlidir. Nitekim bu bal ormanlarında dişbudak, iğde, mahlep, ceviz, alıç, badem, ahlat, katalpa, yalancı akasya ve lavanta bitkileri öne çıkıyor. Biz de 2027 yılına 180 dekarlık bal ormanı için bu türdeki bitkilerle bal ormanı kurulumunu tamamlamayı planlamaktayız. Proje kapsamında 80 dekar alana lavanta dikimi, 50 dekarlık alana ise çeşitli meyde fidanları dikeceğiz" diye konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu da konuşmasında; "Araştırma merkezinin sahip olduğu 250 kovan arı var, bunu bu yıl 350 kovana çıkaracağız. Bu çerçevede arıların ihtiyaç duyduğu iklim değişikliğine yönelik bitkileri dikerek arıların nektar almalarını sağlayacak bir çalışma başlattık. Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile belirlediğimiz fidanları buraya dikeceğiz. 3-4 yıl içerisinde bu alan 180 dekara ulaşacak" dedi. Orman İşletme İl Müdürü Harun Akdoğan ise Niğde'de 4 adet bal ormanı kurulumu yapıldığını Orman Genel Müdürlüğü'nün üniversiteye bu yıl bin adet bedelsiz fidan ve gerekli makine desteği sağladığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Bal Ormanı ilk fidanları ile buluşturuldu. Protokol üyeleri ve öğrenciler, belirlenen alana fidanları dikerek ilk can suyunu verdi.