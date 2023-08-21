Niğde Belediyesi SCADA Sistemiyle 20 Milyon Lira Enerji Tasarrufu Sağladı

Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen merkezi denetim ve veri toplama sistemi (SCADA) sayesinde yaklaşık 20 milyon lira enerji tasarrufu sağlandığı bildirildi. Sistemle su kuyuları, depolar ve terfi merkezleri kontrol edilerek suyun depodan musluklara kadar ulaştığı süreç izleniyor ve enerji tasarrufu sağlanıyor.

Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce hayata geçirilen merkezi denetim ve veri toplama sistemi (SCADA) sayesinde yaklaşık 20 milyon lira enerji tasarrufu sağlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl uygulamaya konan sistemle içme suyu kuyularının tükettiği toplam enerji miktarından yaklaşık yüzde 35 tasarruf edilerek, 20 milyon lira daha az harcandı.

Sistemle 55 su kuyusu, 9 depo ve 1 terfi merkezinde, suyun depodan musluklara kadar ulaştığı süreç izlenip kontrol edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, SCADA sisteminin sadece enerji tasarrufu değil, aynı zamanda su kayıp ve kaçak miktarını büyük oranda önlediğini belirterek, sistemi gören bazı belediyelerin uygulamayı "Niğde Modeli" olarak hayata geçirdiğini belirtti.