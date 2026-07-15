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New York Fed imalat endeksi temmuzda beklentileri aştı

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ABD Merkez Bankası New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, temmuzda 15,6 değerine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti ve imalat sektöründe canlanmaya işaret etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, temmuzda 15,6 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

New York Fed'in temmuz ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi temmuzda 9,9 puan artarak 15,6 değerine çıktı.

Endeksin, bu dönemde 9,3 değerini alması öngörülüyordu.

Söz konusu dönemde imalat sektöründe faaliyetlerin canlandığına işaret eden endeks, haziran ayında 5,7 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi, temmuzda 18,7 puan artarak 22,2'ye, sevkiyat endeksi 15,8 puan atışla 24,4'e yükseldi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 2,2 puan azalarak 27,9'a geriledi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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