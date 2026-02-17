Haberler

New York Fed imalat endeksi şubatta düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Merkez Bankası'nın açıkladığı imalat endeksi, şubatta 0,6 puan azalarak 7,1 değerine indi. Piyasa beklentileri ise endeksin 6,4 olması yönündeydi. Yeni sipariş ve sevkiyat endekslerinde düşüş gözlemlenirken, gelecek 6 aylık görünümde iyimserlik arttı.

NEW ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, şubatta 7,1 değerine indi.

New York Fed'in şubat ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi şubatta 0,6 puan azalarak 7,1'e geriledi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 6,4 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki ılımlı artışa işaret eden endeks, ocak ayında da 7,7 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi şubatta 0,8 puan azalarak 5,8'e, sevkiyat endeksi de 17,3 puan gerileyerek eksi 1'e indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 4,4 puan artışla 34,7'ye ulaştı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin, sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA " / " + Sevgi Ceren Gökkoyun -
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık

Dünya rahat nefes aldı: Anlaştık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu

Kenti karıştıran yasak aşk tartışmasına Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay

Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu

Kenti karıştıran yasak aşk tartışmasına Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı

Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı