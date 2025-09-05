New York Borsası Zayıf İstihdam Verileriyle Düşüşte

New York borsası, ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin ekonomide yavaşlama endişelerini artırması ve faiz indirimi beklentilerine ilişkin iyimserliği gölgelemesiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 azalışla 45.401,11 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalarak 6.481,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 21.700,39 puana indi.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin hafta boyunca açıklanan veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken endeksler, faiz indirimi beklentileriyle güne yükselişle başlamasına rağmen kapanışı negatif yaptı.

JOLTS Açık İş Sayısı, ADP Özel Sektör İstihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin ülkede iş gücü piyasası koşullarının zayıfladığına işaret etmesinin ardından, bugün açıklanan veriler de istihdam artışının geçen ay belirgin şekilde yavaşladığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Zayıf gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) 16-17 Eylül'de düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine dair beklentileri kuvvetlendirdi.

Ayrıca, Fed'in bu ay 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali de fiyatlamalara dahil oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha önce, verilerin istihdamın yavaşladığını göstermesi halinde faiz indirimi yapılacağı sinyalini verdiğini hatırlatan analistler, ağustos ayı verilerinin istihdam artışının hız kestiğine dair net işaretler sunduğunu belirtti. Analistler, sonrasında faiz indirimlerinin hızının ve boyutunun nasıl olacağının ise belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Ayrıca analistler, para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu edinmek isteyen yatırımcıların gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerini yakından takip edeceğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bankanın bu ayki toplantısında hangi yönde adım atılmasını destekleyeceği konusunda hala kararsız olduğunu aktardı.

Enflasyon tarafına da bakılması gerektiğini belirten Goolsbee, daha fazla bilgi edinmek istediğini kaydetti.

Kurumsal tarafta ise yarı iletken üreticisi Broadcom'un hisseleri, finansal sonuçlarının üç aylık dönemde beklentileri aşması sonrası yüzde 9,4 değer kazandı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de şirketin yönetim kurulunun performans hedeflerine ulaşması şartıyla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde bir ödeme paketi teklif etmesi sonrası yüzde 3,6 yükseldi.

ABD'li çip üreticilerinden Nvidia ve AMD'nin hisseleri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın üretim merkezlerini ABD'ye taşımayan şirketlerin yarı iletken ithalatlarına yakın zamanda "hatırı sayılır" tarife uygulayacağını açıklaması sonrası sırasıyla 2,7 ve yüzde 6,6 değer kaybetti.