New York Borsası İran İyimserliğiyle Yükseldi

New York borsası, ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artarak 54.266,12 puana çıktı.

?????S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artışla 7.771,62 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,43 kazançla 26.698,01 puana yükseldi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, devam eden bilanço sezonu ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlere ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini ve tablonun "48 saat içinde" netleşeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da "çok yakında açılacağını" ifade etti.

Bilanço sezonu da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan SpaceX ve Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisselerinde bilanço sonrası hareketlilik izlendi.

Haziran ayındaki halka arzının ardından ilk bilançosunu açıklayan SpaceX, gelirinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 92 yükselişle 7,81 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Şirket ikinci çeyrekte net zararının ise geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını açıkladı. Ancak şirketin özellikle yapay zeka alanındaki yüksek sermaye harcamalarının da etkisiyle SpaceX hisseleri açılışta yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

AMD'nin de ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen hisseleri yüzde 6'nın üzerinde düştü.

Buna karşılık ilaç şirketi Eli Lilly'nin hisseleri, yıl geneline ilişkin gelir tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 5'in üzerinde değer kazanırken, medya ve eğlence şirketi The Walt Disney Company'nin hisseleri de karının beklentileri aşmasıyla yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası açısından önem taşıyan iş gücü piyasasına ilişkin veriler izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı temmuzda 44 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA