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New York borsası düşüşle kapandı

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New York borsası haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı. Yapay zeka ile ilişkili çip hisselerindeki satış dalgası ve OpenAI'ın halka arzı erteleme haberleri etkili oldu. Dow Jones %0,09, S&P 500 %0,05, Nasdaq %0,24 geriledi. Nvidia, AMD, Intel gibi şirketler değer kaybederken, sağlık sektörü hisseleri yükseldi. ABD'de mal ticareti açığı arttı, tüketici güven endeksi yükseldi.

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalarak 51.876,11 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 azalışla 7.354,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kayıpla 25.297,62 puana geriledi.

Yapay zeka ile ilişkili çip hisselerindeki satış dalgası sürerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD basınında yer alan OpenAI'ın, SpaceX'in halka arz sonrası zayıf performansı ile yapay zeka bağlantılı hisselerdeki genel volatilite nedeniyle halka arz için gelecek yılı beklemeyi düşündüğüne yönelik haberler üzerine çip şirketlerinin hisseleri değer kaybetti.

Nvidia hisseleri yüzde 1,6, Advanced Micro Devices hisseleri yüzde 2, Intel hisseleri yüzde 3,4, Broadcom hisseleri yüzde 3,7 ve Micron Technology hisseleri yüzde 7'ye yakın geriledi.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki yükseliş ise dikkati çekerken, Eli Lilly hisseleri yüzde 7 ve Johnson&Johnson ile AbbVie hisseleri yüzde 4 artış gösterdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 27,4 artarak 105,8 milyar dolara çıktı.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de haziranda yukarı yönlü revizyonla 49,5 oldu.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 4,8'den yüzde 4,6'ya, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 3,3'e geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, mart ayında, yıl sonuna kadar "bir faiz indirimi" öngördüğünü, haziran ayında ise bu beklentisini "bir faiz artışı" yönünde değiştirdiğini belirtti. Kashkari, gelecek verilere göre bu görüşünün değişebileceğine işaret etti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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