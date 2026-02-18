Haberler

New York borsası yükselişle kapandı

Güncelleme:
New York borsası, Dow Jones endeksinin yüzde 0,07 ve S&P 500 ile Nasdaq endekslerinin de hafif artışlar göstermesiyle günü sınırlı bir yükselişle tamamladı. ABD Merkez Bankası'nın açıklamaları ve jeopolitik gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

New York borsası günü sınırlı bir yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artarak 49.533,19 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 6.843,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 artışla 22.578,38 puana tırmandı.

Yapay zekanın iş modellerini etkileyeceğine yönelik kaygılarla baskı altında kalan yazılım hisselerinde görülen kayıplara karşın, teknoloji hisselerindeki toparlanma ve finans sektörü hisselerindeki yükselişle pay piyasalarında hafif yukarı yönlü bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi şubatta 7,1 değerine geriledi. Endeks söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki ılımlı artışa işaret etti.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verisi, Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de yakından izleneceğini belirtti.

Para politikası cephesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakların açıklanması beklenirken, söz konusu tutanaklarda Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine doğru gerilemeye devam etmesi halinde bu yıl daha fazla faiz indirimi için alan oluşabileceğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine doğru gerilediğine dair daha fazla kanıt görülene kadar faiz oranlarının sabit tutulmasının uygun olacağını aktardı.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların gündeminde yer alırken, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerde Cenevre'de gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerinin ardından tarafların bazı konularda mutabakat sağladığı ve görüşmelere ilerleyen günlerde devam etme konusunda anlaştığı bildirildi.

