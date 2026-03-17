New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında Dow Jones endeksi, Orta Doğu'daki gerginliklere rağmen açılışta yükseliş yaşadı. Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon endişeleri gündemdeyken, yatırımcıların iyimserliği piyasalara olumlu yansıdı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,3 artarak 47.085,53 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artışla 6.722,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 22.458,03 puana yükseldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu yükselen petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar civarında seyretmesi enflasyona ilişkin riskleri gündemde tutarken, yatırımcıların iyimserliğini korumasıyla pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda TSİ 16.35 itibarıyla yüzde 1,97 artışla 102,2 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1,54 artarak 94,9 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanması için ülkelere yaptığı çağrının beklenen karşılığı bulamaması da petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü harekette etkili oldu.

Enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon görünümüne dair endişeleri artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında bu gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Para piyasalarında, Fed'in yarınki kararında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bankanın toplantı sonrasında yayımlayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, ekonominin ve para politikasının seyrine ilişkin daha fazla bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
