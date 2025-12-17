New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD'de istihdamın ekim ayındaki düşüşün ardından kasımda arttığını gösteren veriler sonrası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,62 azalarak 48.114,26 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 6.800,21 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 artışla 23.111,46 puana çıktı.

ABD'de bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam kasım ayında 64 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ancak istihdamın ekim ayında 105 bin kişi azaldığı hesaplanırken, ağustos ve eylül ayı verilerinde de aşağı yönlü revizyona gidildi.

ABD'de işsizlik oranı ise kasımda yüzde 4,6'ya yükselerek, Eylül 2021'den bu yana, en yüksek seviyesine ulaştı.

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan veriler ise özel sektör istihdamının 29 Kasım'da sona eren 4 haftalık dönemde haftalık ortalama 16 bin 250 kişi arttığını gösterdi.

Analistler, verilerin, hükümetin kapalı olduğu ekim ayında istihdamda görülen düşüşün ardından kasımda toparlanmaya işaret ettiğini ancak ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda iş gücü piyasasına ilişkin zayıf tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Ayrıca ABD'de perakende satışlar, ekimde yüzde 0,1'lik artış beklentilerinin aksine değişmedi.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise aralıkta 51,8 ile 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerde belirgin bir değişim olmadığı gözlenirken, Banka'nın ocak ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 24 seviyesinde fiyatlanıyor.

Analistler, Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu arayan yatırımcıların, perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yakından izleyeceğini belirtti.

Fed'in geçen hafta politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından Banka yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faizlerin daha da düşürülerek para politikasının gevşek bir alana yaklaştırılmasının ya da bu alana girilmesinin halihazırda yüksek seyreden enflasyonu daha da kötüleştirme ve işletmeler ile tüketicilerin enflasyon beklentilerini bozma riski taşıdığını söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi gelecek yıl mayısta dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimi seçeceğine ilişkin gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın bu görev için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ile de görüşme gerçekleştireceği bildirildi.