New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,03 artışla 52.747,32 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 yükselişle 7.428,78 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 düşüşle 24.876,91 puana geriledi.

ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden bazılarının bu hafta açıklayacağı bilançolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına yönelik yüksek harcamalarına ilişkin endişelerle çip hisselerindeki satış baskısı sürdü.

Yarı iletken şirketlerinden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 8,9, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 8,2 ve Applied Materials'ın hisseleri yüzde 7,8 değer kaybetti.

Çip hisselerindeki satışlar, bilançolarını açıklayan bazı şirketlerin hisselerindeki yükselişle dengelendi.

Bu şirketlerden Coca-Cola'nın hisseleri, şirketin yıllık gelir ve kar tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından yüzde 5 yükseldi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte beklenenden daha büyük zarar açıklamasına rağmen, beklentilerin üzerinde gerçekleşen serbest nakit akışı sonrası yüzde 4,8 değer kazandı.

Boya üreticisi Sherwin-Williams'ın hisseleri de ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 8,3 yükseldi.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarını beklerken, Meta ve Microsoft'un yarın, Apple ile Amazon'un ise perşembe günü açıklayacağı finansal sonuçlarda yapay zeka yatırımlarının getiri sağlayıp sağlamadığı ve yapay zeka altyapısına yönelik talebe ilişkin sinyaller yakından takip edilecek.

Microsoft'un hisseleri bilançosu öncesinde yüzde 1,1 yükselirken, Meta ve Amazon hisseleri yataya yakın seyretti.

Apple'ın hisseleri ise yüzde 0,9 artarken, şirketin piyasa değeri gün içinde ilk kez 5 trilyon doları gördü.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından bugün açıklayacağı faiz kararı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına dair beklentiler öne çıkarken, piyasalar faiz artırımı ihtimalini de fiyatlamaya devam ediyor.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuz ayında 90,8 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Bunların yanı sıra jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüştü.

ABD Başkanı Trump'ın temasları Orta Doğu ve Ukrayna'daki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentileri artırırken, petrol fiyatlarındaki gerileme de piyasaları destekledi.

Kaynak: AA