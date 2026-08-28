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Fed Başkanı Warsh öncesi New York borsası karışık

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New York borsası, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole konuşması öncesi haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı. Nvidia'nın güçlü bilançosu destek sağlarken, yatırımcılar faiz politikasına dair sinyaller bekliyor.

NEW New York borsası ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artarak 53.611,94 puana ulaştı.

S&P ?500 endeksi yüzde 0,05 artışla ?7.735,17 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde ?0,10 azalışla 26.515,99 puana geriledi.

Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançonun desteğiyle dün pozitif seyreden pay piyasalarında, Fed Başkanı Warsh'un bugünkü açıklamaları öncesinde temkinli bir duruş hakim oldu.

Analistler, Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada, Fed'in son enflasyon verilerine ilişkin duruşuna ve politika adımlarının seyrine dair ipuçları aranacağını belirtti.

Fed Başkanı Warsh'un ileride hangi gelişmelerin faiz artırımına yol açabileceğine ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapmasının piyasaların yatışmasına yardımcı olabileceğine işaret eden analistler, politika adımlarının seyri ile zamanlamasına ilişkin yönlendirme sunan herhangi bir sinyalin piyasalar üzerinde belirgin bir etki yapabileceğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklaması sonrasında dün hisseleri yüzde 9'a yakın değer kazanan Nvidia, bugüne hafif kayıpla başladı. Çip şirketi Marvell Technology'nin hisseleri de açılışta yüzde 7'den fazla geriledi.

Öte yandan, giyim şirketi Gap'in hisseleri, Old Navy alt markası için yeni bir üst yönetici atandığının duyurulmasının ardından yaklaşık yüzde 19 değer kazandı.

Kaynak: AA
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