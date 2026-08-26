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Borsa Karışık Açıldı, Enflasyon Endişeleri Sürüyor

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New York borsası, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesiyle güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesiyle güne karışık seyirle başladı.

Açılışta S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.677,00 puana çıkarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,2 azalarak ?53.480,56 puana, ?Nasdaq endeksi yüzde 0,10 kayıpla 26.130,70 puana indi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 ile tahminlere paralel büyüdü. Kişisel tüketim harcamaları temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 yükseldi.

Söz konusu verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,66'ya çıkarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 57'den yüzde 65'e çıktı.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesi küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının sürdürülebilir olup olmadığına dair endişeler de yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Jeopolitik tarafta ise İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelerde, iki ülkenin Boğaz'dan elde edilecek gelirlerden payları dahil bazı mutabakatlara ulaşıldığını ve Boğaz'ın açılmasının ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı olduğunu söyledi.

Öte yandan çip şirketi Nvidia'nın bugün açıklayacağı bilanço piyasaların odağında bulunuyor. Şirketin hisseleri, açılışın ardından yüzde 0,5 düştü.

Diğer taraftan Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, California eyaletinin Oakland kentinde yaşı küçük kullanıcılara yönelik açılan davada uzlaşmaya gitti. Anlaşma, diğer eyalet önceliklerinin yanı sıra gençlerin çevrim içi güvenliğine yönelik girişimleri finanse etmek için kullanılabilecek yaklaşık 18 milyar dolarlık bir ödemeyi kapsıyor.

Meta, iddiaları reddetmekle birlikte, davacılara ödeme yapmayı ve sosyal medya platformlarında genç kullanıcıların güvenliğine yönelik önlemler almayı kabul etti.

Söz konusu haber sonrasında şirketin hisseleri yüzde 0,6 düştü.

Analistler, Nvidia'nın bilançosunun özellikle teknoloji şirketlerinin hisselerinin yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini belirterek, söz konusu bilançonun küresel piyasalarda sürdürülebilir olup olmayacağına dair ipucu verebileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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