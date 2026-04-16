New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD ve İran arasındaki olası anlaşmaya yönelik iyimserlik sayesinde güne yükselişle başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri artış gösterdi. Analistler, yatırımcıların risk iştahını artıran olumlu gelişmelere dikkat çekti.

NEW New York borsası, ABD ve İran'ın anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserliğin sürmesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artarak 48.557,82 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 7.037,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kazançla 24.062,45 puana ulaştı.

Orta Doğu'da uzlaşı umutları ve şirketlerin yayımladığı güçlü bilançolar yatırımcıların risk iştahını artırırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yayımlanan röportajında savaşın "bitmeye yakın" olduğuna yönelik sözlerine işaret ederek, ABD ile İran arasındaki gerilimin müzakere masasında çözülebileceğine dair beklentilerin arttığını kaydetti.

İki ülkenin anlaşabileceğine dair iyimserlikle petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandığını ifade eden analistler, enflasyon ve büyümeye dair endişelerin de bir miktar yatıştığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Nisan ile biten haftada 207 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi de martta aylık bazda yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Kurumsal tarafta bugün bilançosunu yayımlayan PepsiCo'nun hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesinin ardından hafif yükselişle güne başladı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
