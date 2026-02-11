New York borsası yükselişle açıldı

NEW New York borsası, istihdam verilerinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artarak 50.243.15 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,5 artışla 6.976,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 yükselişle 23.278.29 puana çıktı.

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta beklentilerin üzerinde artarken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi yükseldi, işsizlik oranı ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.

Analistler, beklentilerden daha güçlü çıkan istihdam raporunun, dün beklenenden zayıf gelen perakende satış verilerinin piyasalara getirdiği olumsuz havayı dağıttığını kaydetti.

Yatırımcıların ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerinde kaldığına dair iyimserliğinin bir miktar arttığına işaret eden analistler, cuma günü yayımlanacak ocak ayı tüketici enflasyonu verilerinin de beklendiğini belirtti.

İstihdam verisinin yayımlanması sonrasında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki faiz indirimini haziran yerine temmuz ayında yapabileceğine dair fiyatlamalar ağırlık kazandı.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 96,99 değerine çıkarken, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 4 baz puan artarak yüzde 4,18'e ulaştı.

Kurumsal tarafta, ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor'un hisseleri, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda zarar bildirmesine rağmen yaklaşık yüzde 1 yükseldi.

Bulut ve ağ güvenliği sağlayıcısı Cloudflare'in hisseleri de şirketin güçlü finansal sonuçlar açıklaması sonrasında yüzde 12'ye yakın değer kazandı.

Beklentilerin altında gelir bildiren Robinhood'un hisseleri ise yüzde 8 azalış kaydetti.