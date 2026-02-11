Haberler

New York borsası yükselişle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de ocak ayı tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşmasının ardından New York borsası güne yükselişle başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri arttı. İşsizlik oranı yüzde 4,3'e geriledi.

NEW New York borsası, istihdam verilerinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artarak 50.243.15 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,5 artışla 6.976,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 yükselişle 23.278.29 puana çıktı.

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta beklentilerin üzerinde artarken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi yükseldi, işsizlik oranı ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.

Analistler, beklentilerden daha güçlü çıkan istihdam raporunun, dün beklenenden zayıf gelen perakende satış verilerinin piyasalara getirdiği olumsuz havayı dağıttığını kaydetti.

Yatırımcıların ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerinde kaldığına dair iyimserliğinin bir miktar arttığına işaret eden analistler, cuma günü yayımlanacak ocak ayı tüketici enflasyonu verilerinin de beklendiğini belirtti.

İstihdam verisinin yayımlanması sonrasında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki faiz indirimini haziran yerine temmuz ayında yapabileceğine dair fiyatlamalar ağırlık kazandı.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 96,99 değerine çıkarken, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 4 baz puan artarak yüzde 4,18'e ulaştı.

Kurumsal tarafta, ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor'un hisseleri, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda zarar bildirmesine rağmen yaklaşık yüzde 1 yükseldi.

Bulut ve ağ güvenliği sağlayıcısı Cloudflare'in hisseleri de şirketin güçlü finansal sonuçlar açıklaması sonrasında yüzde 12'ye yakın değer kazandı.

Beklentilerin altında gelir bildiren Robinhood'un hisseleri ise yüzde 8 azalış kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu

Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti! İşte ünlü menajere verilen ceza
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe