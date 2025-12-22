New York borsası yükselişle açıldı

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,39 artışla 48.322,72 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 yükselişle 6.860,38 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,41 değer kazanarak 23.403,77 puana çıktı.

Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişin etkisiyle pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Kurumsal tarafta, medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık özsermaye finansmanı için kişisel garanti verdi.

Revize edilen teklifin ardından Paramount ve Warner Bros. Discovery hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Nvidia hisseleri de şubat ortasına kadar H200 çiplerinin Çin'e sevkiyatına başlanmasının planlandığına yönelik haberlerin ardından yüzde 1 artış kaydetti.

Bu hafta ABD'de, hükümetin kapanması nedeniyle gecikmeli olarak yayımlanacak üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin takip edileceği belirtildi.

New York borsası, Noel tatili dolayısıyla çarşamba günü erken kapanacak, perşembe günü ise işleme kapalı olacak.