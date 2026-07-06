Haberler

New York borsası karışık seyirle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başlarken, çip şirketlerindeki toparlanma dikkat çekti. Dow Jones düşerken S&P 500 ve Nasdaq yükseldi. ABD Başkanı Trump, borsanın açılış zilini çaldı.

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalarak 52.828,45 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 7.506,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kazançla 25.999,61 puana ulaştı.

Pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında çip şirketlerinin hisselerindeki toparlanmayla karışık bir seyir izlendi.

Apple ile özel çiplerin geliştirilmesi ve tedariki amacıyla kurduğu ortaklığı 2031'e kadar uzatma konusunda anlaştığını duyuran çip şirketi Broadcom'un hisseleri yüzde 4'e yakın değer kazandı.

Bellek çipi üreticileri Western Digital, Seagate ve Micron Technology'nin hisseleri de yüzde 3 ila yüzde 7 arasında kazançla güne başladı.

Geçen hafta beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalmayabileceği beklentisini güçlendirmişti.

Analistler, Fed'in son toplantısına ilişkin bu hafta yayımlanacak tutanaklarda, gelecek dönemde atılacak politika adımlarına dair daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

Öte yandan, New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq'ın açılış zilini, çocuklara yönelik yatırım programı "Trump Hesapları"nın (Trump Accounts) tanıtımı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump çaldı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi

Plajda oturan başörtülü anne ve kızına saldıran kadın işte şimdi yandı
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO'ya hazır

Tarihi zirvenin merkezinde tüm hazırlıklar tamam
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
Gülşen, Umut Akyürek'e 5 milyon liralık tazminat davası açtı

Gülşen'den Umut Akyürek'e milyonluk hakaret davası!

Dursun Özbek'in telefonları susmuyor! Yıldız isim için sıraya girdiler

Dursun Özbek'in telefonu susmuyor! Yıldız isim için sıraya girdiler
Rusya ile İsveç arasında 'dron' gerginliği! Protesto notası çekildi

Rusya ile İsveç arasında 'dron' gerginliği