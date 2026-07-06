New York borsası karışık seyirle açıldı

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalarak 52.828,45 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 7.506,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kazançla 25.999,61 puana ulaştı.

Pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında çip şirketlerinin hisselerindeki toparlanmayla karışık bir seyir izlendi.

Apple ile özel çiplerin geliştirilmesi ve tedariki amacıyla kurduğu ortaklığı 2031'e kadar uzatma konusunda anlaştığını duyuran çip şirketi Broadcom'un hisseleri yüzde 4'e yakın değer kazandı.

Bellek çipi üreticileri Western Digital, Seagate ve Micron Technology'nin hisseleri de yüzde 3 ila yüzde 7 arasında kazançla güne başladı.

Geçen hafta beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalmayabileceği beklentisini güçlendirmişti.

Analistler, Fed'in son toplantısına ilişkin bu hafta yayımlanacak tutanaklarda, gelecek dönemde atılacak politika adımlarına dair daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

Öte yandan, New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq'ın açılış zilini, çocuklara yönelik yatırım programı "Trump Hesapları"nın (Trump Accounts) tanıtımı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump çaldı.