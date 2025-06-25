New York Borsası Gün Sonunu Karışık Seyirle Tamamladı

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New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalış gösterirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,31 artışla dikkat çekti. Jerome Powell'ın para politikasına yönelik temkinli duruşu sürerken, Donald Trump'tan Powell'a eleştiriler geldi. Mortgage faiz oranları ise son haftalarda yükseldi.

NEW New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalarak 42.982,43 puana düştü.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.092,16 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,31 artışla 19.973,55 puana çıktı.

Petrol fiyatlarındaki gevşeme ve İran ile İsrail arasındaki ateşkes sonrasında iki gündür yükselen pay piyasalarında, bugün karışık seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde de para politikasına yönelik temkinli duruşunu sürdürdü.

Ekonomide yavaş büyüme ve yüksek enflasyonun bir arada görüldüğü stagflasyon riskinin sorulması üzerine Powell, "Şu anda bunu görmüyoruz. Bu, karşı karşıya kalacağımız temel senaryo da değil." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da NATO Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hollanda'da Powell'a yönelik eleştirilerine devam etti.

Powell'a yönelik, "Zeka olarak ortalama bir insan. Zeka seviyesinin yaptığı iş için düşük olduğunu söyleyebilirim. Çok aptal bir insan olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanan Trump, Powell'ın görev süresi dolduğunda yerine geçebilecek üç veya dört adayı değerlendirdiğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,84'ten yüzde 6,88'e çıkarken, başvurular yüzde 1,1 arttı.

Ülkede yeni konut satış sayısı, mayısta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 13,7 azalarak 623 bine gerilerken, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Öte yandan hisseleri bugün yüzde 4'ten fazla yükselen ABD'li çip şirketi Nvidia, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında Microsoft'u geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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