New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin devam edeceğine dair umutların artmasıyla günü yükselişle kapattı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kazandı. Petrol fiyatları ise Hürmüz Boğazı'ndaki trafik olumsuz haberleri nedeniyle yükseliş gösterdi.

NEW New York borsası, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin bozulabileceğine dair endişelerin azalmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,58 artarak 48.185,80 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 artışla 6.824,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 22.822,42 puana çıktı.

Petrol fiyatlarının yükselmesine rağmen ABD ile İran arasında sağlanan 2 haftalık ateşkesin devam edeceğine yönelik iyimserlikle pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Hürmüz Boğazı'nda trafiğin durumuna dair olumsuz haberler, arz endişeleriyle petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.05 itibarıyla yüzde 2,6 artarak 97,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 5,1 artışla 99,24 dolara yükseldi.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını açıklaması piyasalarda risk iştahını destekledi.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki savaşın ardından en umut verici senaryonun bile küresel ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü bir revizyonu içerdiğini belirterek, "yeni barış kalıcı olsa bile" büyümenin daha yavaş olacağını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerin altında büyüdü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 4 Nisan ile biten haftada 219 bine çıkarak beklentileri aştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilere paralel arttı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
