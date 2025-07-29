New York Borsası, Fed Öncesi Düşüşle Kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,46 azalarak 44.632,99 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalışla 6.370,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 21.098,29 puana indi.

ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına karşın tarifelerin ekonomiye etkilerine dair belirsizlik sürerken, pay piyasalarında Fed'in yarınki faiz kararı öncesi bazı şirketlerin hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçlarının da etkisiyle negatif bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşen müzakereler sona ererken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent görüşmelerin "çok yapıcı" geçtiğini ifade etti.

ABD ve Çin'in mayıs ayında aldığı karşılıklı uyguladıkları tarifeleri 90 gün süreyle düşürme kararında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bessent, Çin tarafının tarifelere ara verilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladığını ancak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşene kadar böyle bir anlaşma yapmadıklarını ifade etti. Bessent, Başkan Trump ile yarın bir araya geleceklerini belirterek, tarifelerin durdurulmasının mevcut şekilde devam edip etmeyeceğine Başkan'ın karar vereceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi, temmuzda 97,2'ye yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi gelen JOLTS açık iş sayısı verisi ise iş gücü piyasasındaki faaliyetin yavaşladığına işaret etti. Buna göre, ülkede açık iş sayısı, haziranda 7 milyon 437 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de mal ticareti açığı da haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 10,8 azalarak 86 milyar dolara geriledi.

Fed'in Federal Açık Piyasası Komitesi (FOMC) Toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın bu ay faizlerde değişikliğe gitmeyeceği tahmin ediliyor.

Trump'ın faiz indirimleri konusunda baskı yaptığı Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalar önem taşırken, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarında bankanın gelecek hamlelerinin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu arayacağı belirtiliyor.

Kurumsal tarafta ise şirketlerin bilançoları takip edilirken, sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in hisseleri, şirketin kar tahmininin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 7,5 değer kaybetti.

ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri de ikinci çeyrekte daha az zarar bildirmesine karşın yüzde 4,4 düştü.

ABD merkezli kurye şirketi UPS'in hisseleri ise şirketin makroekonomik belirsizlikleri gerekçe göstererek yıl geneli için gelir veya kar tahmini sunmaktan kaçınması nedeniyle 10,6 değer kaybetti.

Beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un hisseleri de şirketin kar tahminlerini düşürmesi sonrası yüzde 13,4 düştü.

Analistler, "Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerden Meta, Microsoft, Apple ve Amazon'un yarın itibarıyla açıklanmaya başlanacak finansal sonuçlarının da yatırımcılar tarafından değerlendirileceğini belirtti.