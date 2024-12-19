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New York Borsası Fed Kararı Sonrası Sert Düşüş Yaşadı

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ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası New York borsası günün sonunda sert bir düşüşle kapandı. Dow Jones endeksi 1100 puan kayıpla 42.326,87 puana gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de önemli oranda düşüş gösterdi. Fed'in gelecek yıl için faiz indirimleri konusundaki temkinli duruşu, piyasalarda satış dalgasına yol açtı.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 1100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,58 azalarak 42.326,87 puana geriledi.

Üst üste onuncu gün düşen endeks, 1974'ten bu yana en uzun kayıp serisini gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 2,95 azalışla 5.872,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,56 kayıpla 19.392,69 puana indi.

Fed'in gelecek yıl daha az faiz indirimine gideceğine dair tahminler hisselerde satış dalgasına neden olurken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,9'a yükseltirken, 2025'te faiz indirimlerini yavaşlatacağının sinyalini verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.

Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.

Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine inmenin bir ya da 2 yıl daha sürebileceğini ancak bu yolda ilerlediklerinden emin olduğunu söyledi.

Fed'in faiz kararı sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,52 seviyesini test ederken, yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Dolar endeksi de yüzde 1'in üzerinde artışla 108,2'ye çıkararak yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Altının ons fiyatı ise yüzde 2 azalışla 2 bin 600 doların altına düştü.

New York Borsası Fed Kararı Sonrası Sert Düşüş Yaşadı
Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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