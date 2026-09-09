New York borsası düşüşle açıldı

NEW New York borsası, Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam etmesi nedeniyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalarak ?52.707,90 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 7.660,68 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde 0,36 kayıpla 26.325,06 puana geriledi.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim piyasaların seyrinde etkili olmaya devam etti. ABD ordusu dün bir Amerikan savaş gemisine yönelik saldırı girişimlerine misilleme olarak İran'a ait beş ham petrol tankerini imha ettiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da tankerlerine yönelik ABD saldırılarına karşılık verdiğini duyururken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD donanmasına ait hiçbir savaş gemisinin vurulmadığını savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın ABD donanmasına ait gemileri hedef almaya devam etmesi halinde "tankerlerini kaybedeceğini" söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra İran'ın petrol ihracatının merkezi konumundaki Hark Adası'nda ve önemli diğer stratejik noktalardan Cask kentinde bazı yerlerin hedef alındığı haberleri de enerji arzına yönelik endişeleri artırdı.

Bölgede gerginleşen jeopolitik hava, petrol tedarikine ilişkin süregelen risklerin yeniden fiyatlamalara yansımasına neden oldu ve Brent petrol temmuz ayından bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerini gördü.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,9 artarak 100,78 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3,1 artışla 95,90 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artması, enflasyonun kalıcılığına ilişkin korkuları körükledi. Analistler, yatırımcıların bu hafta yayımlanacak enflasyon verilerini beklediğine işaret ederek, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta vereceği muhtemel para politikası kararına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,85'e çıkarak Haziran 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA