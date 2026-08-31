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Borsa jeopolitik risklerle düşüşte

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NEW New York borsası jeopolitik gerilimlerin piyasaları baskılamasıyla haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

NEW New York borsası jeopolitik gerilimlerin piyasaları baskılamasıyla haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 53.462,60 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 azalışla 7.697,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 kayıpla 26.358,56 puana geriledi.

ABD ordusu, İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenledi. Bunun ardından İran basını da bölgedeki hedeflere füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

Ülke basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın saldırılarına karşılık vereceklerini belirterek, "Onları sert vuracağız. Bir yanıt vereceğiz." diye konuştu.

Orta Doğu'da artan gerilimler yatırımcıların risk iştahını azaltırken, petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,7 artarak 90,45 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 2,5 artışla 85,51 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda cuma günü yaptığı açıklamalar da piyasaların odağında yer aldı.

Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini vermişti.

İş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inandığını ancak fiyat istikrarı hedefinde rakamların endişe verici olduğunu dile getiren Warsh, Fed'in mevcut temel odağının fiyatlar olması gerektiğini kaydetmişti.

Warsh, "Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." diye konuşmuştu.

Analistler, Warsh'un enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı vurgulamasıyla, Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığının yükseldiğini belirterek, bunun piyasalarda risk iştahını törpülediğini söyledi.

Bu hafta bir dizi önemli istihdam verisinin açıklanacağına işaret eden analistler, söz konusu verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve Fed'in gelecek dönemki politika adımlarına dair ipuçları verebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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