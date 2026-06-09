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New York borsası yükselişle açıldı

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New York borsası, çip şirketlerinin hisselerindeki toparlanma ve Orta Doğu'daki gerilimin yatışmasıyla güne yükselişle başladı. Dow Jones %0,06, S&P 500 %0,44, Nasdaq %0,7 artış gösterdi. Brent petrol fiyatı ise %2,5 geriledi.

NEW New York borsası, çip şirketlerinin hisselerinde devam eden toparlanmayla güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artarak 50.814,42 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artışla 7.438,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 kazançla 26.110,31 puana çıktı.

Geçen hafta sert düşen yarı iletken hisselerinin toparlanma eğilimini sürdürmesiyle pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Nvidia, Broadcom, Marvell Technology ve Micron Technologyh'nin hisseleri yüzde 1 ile 4 arasında kazançlarla güne başladı.

Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da tırmanan gerilimin yatışmasının da piyasalardaki iyimserliği desteklediğini belirtti. Ancak ateşkesin kırılganlığına işaret eden analistler, diplomatik çabaların henüz kalıcı bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmaması ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle yatırımcıların temkinli duruşunun devam ettiğini söyledi.

Petrol fiyatlarındaki gerileme de dikkati çekti. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,5 azalışla 91,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 3'e yakın azalarak 88,76 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'nin dış ticaret açığı nisanda aylık yüzde 1,2 azalışla 55,9 milyar dolara gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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