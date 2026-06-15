Haberler

New York borsası yükselişle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi rekor seviyeye ulaşırken, enerji maliyetlerindeki düşüş hava yolu hisselerini destekledi.

New York borsası, ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,92 artarak 51.671,03 puanla rekor seviyeye ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,65 artışla 7.554,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,07 kazançla 26.683,94 puana çıktı.

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri yeniden başlatmayı öngören mutabakatın sağlanmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yoğun görüşmelerin ardından" ABD ile İran arasında mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Her iki tarafın da "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini" aktaran Şerif, söz konusu mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirmişti. Trump bugün yaptığı açıklamada ticari petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladığını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı ve bölgedeki gerilimin azalacağı beklentileri petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde gerileyerek 83,73 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluştururken enerji maliyetlerindeki düşüşten fayda sağlayan hava yolu şirketlerinin hisselerini destekledi.

ABD'li enerji şirketlerinden Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 4,14 ve Chevron'un hisseleri yüzde 3,64 düştü.

Hava yolu şirketlerinden United Airlines'ın hisseleri yüzde 3,85, American Airlines'ın hisseleri yüzde 3,2 ve Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 1,22 değer kazandı.

Öte yandan, SpaceX hisseleri, şirketin 2 trilyon doların üzerinde değerlemeyle gerçekleştirdiği halka arzın ardından ikinci işlem gününde yüzde 19,6 yükseldi.

Fox hisseleri ise şirketin Roku'yu 22 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurmasının ardından yüzde 15,2 geriledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi haziranda 5,7 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyona dair endişeleri hafifletirken Fed'in bu haftaki para politikası toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında olacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Kevin Warsh'un ilk kez başkanlık edeceği toplantının ardından yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun son anları çok şey anlatıyor
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil

Trump İran'ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu'yu delirtecek
Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti

Daha 13 yaşındaydı! Korkunç şekilde canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes bu çocuğu konuşuyor! Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş

Herkes bu çocuğu konuşuyor
Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Nicolo Zaniolo resmen Udinese'de

Galatasaray'da yıldız isimle ayrılık! Transfer gece yarısı açıklandı
El Salvador'daki fırtınada yerinden kopan devasa Dünya Kupası topu ortalığı karıştırdı

Fırtınada yerinden kopan devasa Dünya Kupası topu ortalığı karıştırdı
Eyüp Sultan'da ziyaretçilere kurabiye ikram etmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Camiye gelenlere kurabiye ikram etmek isterken hayatının şokunu yaşadı
Uçak tuvaletinden 380 bin dolarlık altın çıktı

Uçak tuvaletinden poşet poşet çıktı! Bir servet değerinde