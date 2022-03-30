Nevşehir'in 2022 ihracat hedefi 100 milyon dolar

Nevşehir'de ihracat yapan ve ihracat yapmayı planlayan firmalara yönelik 'İhracat Bilgilendirme Semineri' gerçekleştirildi.

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yusuf Şahin, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, Nevşehir'de yaklaşık 80 firma tarafından ihracat yapıldığını, 2021 yılı sonu itibarıyla 95 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşıldığını ve bu verilerle Nevşehir'in 81 il arasında 53. Sırada yer aldığını söyleyerek, "2022 yılında da 100 milyon dolarlık ihracat rakamını geçmeyi hedefliyoruz. Nevşehir'deki firmaların ihracata dayalı katma değeri yüksek ürün üretimi yapmaları gerekiyor" dedi.

Toplantıda, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Denetim Şube Müdürü Ramazan Uluırmak tarafından ihracat ve ithalat üzerine yapılan çalışmalar, ihracatta günümüzde kullanılan ödeme şekilleri, teşvik edici olumlu pazarlama örnekleri hakkında bilgilendirme yaptı. Makine Mühendisi Salih Turgut ise, katılımcılara sanayi sicil belgesi ve sanayi sicil bilgi sistemi ile ihracat çalışmalarında kullanabilecek olan trade map, lonca, TÜİK sınıflama sunucusu, TOBB sanayi veri tabanı sistemleri tanıtımı, ihraç etme potansiyeline sahip ürünlere yönelik yurt dışı potansiyel alıcılara nasıl ulaşılabileceği ve üretimde kullanılan ithal hammaddelerin yurt içinden temini konuları hakkında bilgiler verdi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi