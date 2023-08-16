Nevşehir'de 900 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı Başladı

Nevşehir'de gerçekleştirilecek 900 Milyon Lira tutarında dev altyapı yatırımına ilişkin Nevşehir Belediyesi ile DSİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde çalışmalar başladı. Geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol, Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğü yöneticileri Nevşehir Belediyesi'nde bir araya geldi. Yapılan toplantıda söz konusu yatırımların projeleri masaya yatırılarak çalışma programları oluşturuldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, göreve geldiği ilk günden itibaren kentin en önemli problemlerinden biri olan içme suyu konusunun çözümü için ciddi çaba harcadıklarını söyledi. Göreve geldiği günlerde şehir merkezinde yıllık ortalama 700'e yakın meydana gelen içme suyu altyapı arızası dolayısıyla özellikle bazı mahallelerde sık sık içme suyu kesintisine gidildiğini ifade eden Savran, kısa sürede gerçekleştirdikleri çalışmalarla şehrin altyapısının yaklaşık yüzde 25'ini yenilediklerini kaydetti. Bu sayede yıllık ortalama 700 olan içme suyu altyapı arıza rakamlarını 180'e kadar düşürmeyi başardıklarını söyleyen Savran, "Göreve geldiğimizde şehrimizin en önemli problemleri arasında içme suyu konusu en üst sıralardaydı. Kaynak olarak belki ciddi bir sorunumuz yoktu ama yıllık ortalama 700'e yakın su arızası istatistiği vardı. Bu da altyapının eski olmasından kaynaklanıyordu. Basınca dayanıklı olmayan eski borular sık sık mahallelerimizde içme suyu kesintilerine neden oluyordu. İlk olarak en çok arızanın meydana geldiği mahalleleri ve bu mahallelerdeki noktaları tespit ettik. Bu mahallelerden başlayarak altyapımızı yeniledik. Altyapı yenileme çalışması yaptığımız tüm mahallelerde de sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Gerçekten son iki yılda bu konuda yoğun bir çaba sarf ettik ve altyapı ağımızın yüzde 25'ini yeniledik. Bu bize ne kazandırdı? Yıllık ortala 700 olan su arızası sayısı 180'lere kadar düştü. Mahallelerimizde bu sayede basınç problemlerini ve su kesintilerini ciddi oranda azalttık." dedi.

Nevşehir'i daha modern ve güçlü bir içme suyu altyapısına kavuşturmak istediklerini ve bunun için yeni adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Savran, bu konuda DSİ ile yeni bir projeyi hayata geçireceklerini açıkladı.

Yaklaşık 900 Milyon Lira tutarındaki bu yeni proje ile birlikte, içme suyu ana ishale hatlarının tamamen yenileneceğini, arsenik arıtma tesisi kurulacağını ve 20 bin ton kapasiteli yeni 3 yeni su deposu yapılacağını ifade eden Savran, bunla ilgili çalışmaların başladığının müjdesini verdi.

Savran, "Bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için inşallah yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Gerçekten bu konuda büyük bir adım atıyoruz. Ana ishale hatlarımızın yenilenmesi için DSİ ile yaptığımız işbirliği ile yaklaşık 900 milyon liralık bir yatırım planladık. Bunun 150 Milyon Liralık kısmı ihale edilmek üzere. Bu çalışmamızda bizlere verdiği desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir Milletvekillerimiz Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile DSİ yetkililerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Başkan Savran, söz konusu yatırımlar için bu yıl içerisinde uygulama çalışmalarına başlanacağını sözlerine ekledi. - NEVŞEHİR