Netflix'ten Yeni Dizi Projesi: Palas Pandıras

Netflix, 9. Güzel Ordu Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen panelde yönetmen Selman Nacar'la yeni dizi projesi "Palas Pandıras" için işbirliği yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında gerçekleştirilen "İstanbul Ansiklopedisi: Ortak Bir Hayalin Yolculuğu" başlıklı panele Netflix Türkiye İçerik Direktörü Özge Bağdatlıoğlu ile ödüllü yönetmen ve yazar Selman Nacar katıldı.

Panelde, nisanda Netflix'te yayımlanan "İstanbul Ansiklopedisi" dizisinin yapım süreci ve bu işbirliğinin yaratıcı dinamikleri ele alındı. Sohbetin sonunda taraflar, işbirliğinin "Palas Pandıras" adlı yeni bir diziyle devam edeceğini açıkladı.

Gelecek yıl çekimlerine başlanması planlanan dizi, basketboldan uzak kalmış eski bir milli sporcunun, beş yetenekli lise öğrencisinin yaşamına dokunuşunu konu alacak.

Festival kapsamında Netflix Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Yapımlar Direktörü Pelin Ekinci Kaya genç sinemacılara yönelik ustalık sınıfı (masterclass) düzenledi. Netflix İçerik Müdürü İpek Tugay da bu yıl "mutluluk" temasıyla gerçekleştirilen kısa film yarışmasının jüri üyeleri arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netflix Türkiye İçerik Direktörü Bağdatlıoğlu bugüne kadar Türkiye'nin 28 farklı şehrinde set kurduklarını ve 80'den fazla hikayeyi 190 ülkedeki izleyiciyle buluşturduklarını belirtti.

Selman Nacar'la yürütülen işbirliğine de değinen Bağdatlıoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Ansiklopedisi ile başlayan iş birliğimizi, bir gençlik hikayesi olan Palas Pandıras ile şimdi daha da ileri taşıyoruz. Selman'ın incelikli anlatım dili, güçlü ritmi ve izleyiciye soru soran hikayeciliğiyle yine iz bırakan bir işe imza atacağına inanıyorum. Bu projede genç yeteneklerle çalışacağımız için ayrıca heyecanlıyız."