Haberler

Elektrikte NATO Zirvesi Alarmı, 24 Saat Kesintisiz Mesai

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da yarın başlayacak NATO Zirvesi'nde elektrik arıza ve kesintilerine karşı olağanüstü önlemler alındı. Acil müdahale ekipleri oluşturuldu, jeneratör takviyesi yapıldı ve sokak lambaları denetlendi.

(ANKARA) - Ankara, yarın başlayacak ve iki gün sürecek NATO Zirvesi'nde elektrik arıza ve kesintilerine karşı olağanüstü bazı önlemler aldı. Teknik yönden tam donanımlı acil müdahale ekipleri oluşturuldu. Ekipler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve delegasyonun kalacağı otelleri anbean izleyecek, 24 saat esasıyla mesai yapacak.

Ankara'da yarın başlayacak ve 8 Temmuz'da sona erecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gündeme gelebilecek elektrik arıza ve kesintilerine karşı alarma geçti.

Kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, sürekli ve kesintisiz enerji için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Teknik yönden tam donanımlı acil müdahale ekipleri oluşturuldu. Daha doğru deyişle mevcut ekiplerin sayıları artırıldı. Bu ekiplerin kullanacağı otomobillere yenileri eklendi" dedi.

Ekipler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve delegasyonun kalacağı otellerin çevresinde 24 saat esasıyla mesai verecek, arıza ve kesintilere hızla müdahale edecek. Ekiplere, bu konuda gerekli talimatlar verildi.

TAKVİYE JENERATÖR

Jeneratörler de gözden geçirildi. Kaynaklar, "Gereken yerlere jeneratör takviyesi yapıldı. Zaten, bu konuda ciddi bir gereksinim söz konusu değildi" dedi.

Sokak lambaları da tek tek denetlendi, arızalar giderildi. Kaynaklar, "NATO Zirvesi'nde ilgili bölgelerin kesintisiz enerjilendirilmesi için gereken her türlü önlem alındı. Gerekli talimatlar verildi. Ekipler sahada olacak. Bir sıkıntı beklenmiyor" dedi.

Kaynak: ANKA
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da

Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi

İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davasında yeni gelişme
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın
Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Sağanak yağışlar geri geliyor
Sosyal yardım ödemeleri artırıldı

Bakan müjdeyi verdi! Tüm ödemeler artırıldı