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Nasdaq rekor seviyeden kapandı, New York borsası günü yükselişle tamamladı

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New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kazançla 27.477,31 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı; teknoloji hisselerinde yapay zekayla bağlantılı şirketler öncülük etti.

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artarak 51.267,90 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,66 artışla 7.773,95 puana yükseldi. Nasdaq endeksi ise yüzde 1,05 kazançla 27.477,31 puana çıkarak kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Teknoloji hisselerindeki yükselişe yapay zekayla bağlantılı şirketlerin hisseleri öncülük etti. SpaceX'in hisseleri yüzde 7,6, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,1, Meta'nın hisseleri yüzde 1,9 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

Yükselen enerji maliyetleri, enflasyon ve kamu maliyesine ilişkin endişelerle son haftalarda son yılların en yüksek seviyelerini gören tahvil faizlerindeki yükseliş ise sürdü.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,31'e, 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,66'ya çıktı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 54,9'a gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.

ABD'de geçen hafta açıklanan ve iş gücü piyasasında soğumaya işaret eden istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirmişti.

Geçen hafta açıklanan verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimali yüzde 80'e yakın seyrini sürdürdü.

Fed'in geçen ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından yatırımcılar, bankanın eylül toplantısına ilişkin çarşamba günü yayımlanacak tutanaklarda para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu arayacak.

Öte yandan G7 ülkelerinin küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varili piyasaya sürme kararı petrol fiyatlarını bir miktar aşağı çekti. Ancak petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinde kalmaya devam etti.

Kaynak: AA
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