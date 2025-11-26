Nadir Hastalıklara Erken Tanı için Teknoloji Tabanlı Proje Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Sanofi Türkiye işbirliğiyle başlatılan Teknoloji Tabanlı Erken Tanı Destek Projesi, nadir hastalıkların yol açtığı sorunları erken tanıyla önlemeyi amaçlıyor.

Sanofi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de nadir hastalıklara tanı konması, ortalama 8 yıl sürüyor. Bu gecikme, geri dönüşü olmayan organ hasarlarına ve hastaların yaşam kalitesinde belirgin düşüşlere yol açıyor.

Bu süreçte hastalar birçok sağlık kuruluşuna başvurmak zorunda kalıyor ve bu durum, hem hastalar hem de sağlık sistemi üzerinde ciddi yük oluşturuyor. Erken tanı ise bu hastaların yaşamlarına devam edebilmesi için kritik bir önem arz ediyor.

Sanofi Türkiye ve Ankara Üniversitesi arasında geçen yıl imzalanan iyi niyet mektubuyla bu alanda genişletilen çalışmaların sonuçları ve yeni gelişmeler, Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Bu kapsamda, nadir hastalıklarda tanı süreçlerini hızlandıracak Teknoloji Tabanlı Erken Tanı Destek Projesi hakkında bilgiler sunuldu.

Toplantıda, projeyi hayata geçirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NADİR) ve Sanofi Türkiye arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı.

Teknoloji Tabanlı Erken Tanı Destek Projesi ile nadir hastalıklar alanında ulusal çapta bir dönüşüm başlatılması, tanı süresini kısaltarak tedaviye uyumun artırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılması amaçlanıyor.

Ankara Üniversitesi işbirliğiyle 2022'de kurulan NADİR, kuruluşundan bu yana faaliyetlerini genişleterek etkisini artırıyor. Laboratuvar tanı kapasitesi güçlendirilen merkezde, klinik araştırma eğitimleri sunuluyor, ulusal yenidoğan tarama programına katkı sağlanıyor ve teknoloji tabanlı karar destek çözümleri geliştiriliyor.

İmzalanan protokolle, merkezin sunduğu yenidoğan tarama ve tanı destek projelerinin gelecek dönemde daha geniş çapta Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.