Haberler

Nadir Hastalıklara Erken Tanı için Teknoloji Tabanlı Proje Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Sanofi Türkiye işbirliğiyle başlatılan isimli proje, nadir hastalıkların tanı sürecini hızlandırarak erken tanıyı hedefliyor. Bu proje ile hastaların yaşam kalitesinin artırılması ve sağlık sisteminin üzerindeki yükün azaltılması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Sanofi Türkiye işbirliğiyle başlatılan Teknoloji Tabanlı Erken Tanı Destek Projesi, nadir hastalıkların yol açtığı sorunları erken tanıyla önlemeyi amaçlıyor.

Sanofi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de nadir hastalıklara tanı konması, ortalama 8 yıl sürüyor. Bu gecikme, geri dönüşü olmayan organ hasarlarına ve hastaların yaşam kalitesinde belirgin düşüşlere yol açıyor.

Bu süreçte hastalar birçok sağlık kuruluşuna başvurmak zorunda kalıyor ve bu durum, hem hastalar hem de sağlık sistemi üzerinde ciddi yük oluşturuyor. Erken tanı ise bu hastaların yaşamlarına devam edebilmesi için kritik bir önem arz ediyor.

Sanofi Türkiye ve Ankara Üniversitesi arasında geçen yıl imzalanan iyi niyet mektubuyla bu alanda genişletilen çalışmaların sonuçları ve yeni gelişmeler, Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Bu kapsamda, nadir hastalıklarda tanı süreçlerini hızlandıracak Teknoloji Tabanlı Erken Tanı Destek Projesi hakkında bilgiler sunuldu.

Toplantıda, projeyi hayata geçirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NADİR) ve Sanofi Türkiye arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı.

Teknoloji Tabanlı Erken Tanı Destek Projesi ile nadir hastalıklar alanında ulusal çapta bir dönüşüm başlatılması, tanı süresini kısaltarak tedaviye uyumun artırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılması amaçlanıyor.

Ankara Üniversitesi işbirliğiyle 2022'de kurulan NADİR, kuruluşundan bu yana faaliyetlerini genişleterek etkisini artırıyor. Laboratuvar tanı kapasitesi güçlendirilen merkezde, klinik araştırma eğitimleri sunuluyor, ulusal yenidoğan tarama programına katkı sağlanıyor ve teknoloji tabanlı karar destek çözümleri geliştiriliyor.

İmzalanan protokolle, merkezin sunduğu yenidoğan tarama ve tanı destek projelerinin gelecek dönemde daha geniş çapta Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
title