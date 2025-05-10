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Naci Topçuoğlu Anısına Anma Töreni

Naci Topçuoğlu Anısına Anma Töreni
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Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Naci Topçuoğlu'nu vefatının 17. yılında andı. Ünverdi, Topçuoğlu'nun Gaziantep sanayisine ve eğitime olan katkılarını vurguladı, onun anısını yaşatacaklarını belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep sanayisinin gelişmesinde önemli katkıları bulunan GSO Kurucu Meclis Başkanı merhum Naci Topçuoğlu'nu vefatının 17. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Adnan Ünverdi, "Gaziantep sanayisinin öncülerinden, örnek bir sanayici ve hayırsever bir insan olan merhum Naci Topçuoğlu'nu aramızdan ayrılışının 17. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Gaziantep Sanayi Odası'na uzun yıllar emek vermiş, Meclis Başkanlığımızı yürütmüş ve hem Gaziantep'in hem de ülkemizin sanayi alanında kalkınmasına büyük katkılarda bulunmuştur" dedi.

Naci Topçuoğlu'nun sadece sanayideki başarılarıyla değil, eğitime verdiği destekle de genç nesillerin yolunu aydınlattığını belirten Ünverdi, şunları kaydetti: "Özellikle gençlerimizin nitelikli eğitim alabilmesi adına hayata geçirdiği projeler, kurduğu eğitim kurumları ve kazandırdığı eserlerle bugün hala hafızalarda yerini korumakta, binlerce insana dokunmaya devam etmektedir. Gaziantep Sanayi Odası olarak, merhum başkanımızın aziz hatırasını daima yaşatacak; onun vizyonundan ilham almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle merhum Naci Topçuoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Ünverdi, merhum Naci Topçuoğlu'nun, yarın saat 11: 00'de Gaziantep Asri Mezarlıkta yer alan mezarı başında düzenlenecek anma töreni ile anılacağını belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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