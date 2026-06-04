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Müteahhitlerden Bakan Kurum'a 'hakediş ve KDV' dosyası

Müteahhitlerden Bakan Kurum'a 'hakediş ve KDV' dosyası
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İMKON Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bülbüloğlu, deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projelerinde yaşanan hak ediş gecikmeleri ve KDV oranının düşürülmesi taleplerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na sundu.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, müteahhitlerin yaşadığı sorunları içeren dosyayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na sundu.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bülbüloğlu, deprem bölgesindeki yerinde dönüşüm projelerinde hak ediş gecikmeleri ve KDV oranının düşürülmesi gibi talepleri gündeme getirdi. Bülbüloğlu, yaptığı görüşmelerde deprem bölgesinde yürütülen yerinde dönüşüm kampanyası kapsamında devam eden inşaatlarda 2026 yılı itibarıyla yaşanan hak ediş gecikmelerinin sahada ciddi aksamalara yol açtığını belirterek, sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

KDV oranının yüzde 20'den yüzde 1'e düşürülmesi talebini de ileten Bülbüloğlu, depremzede vatandaşların üzerindeki vergi yükünün azaltılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca yapı müteahhitliği sınıflandırma sisteminde sektörün önünü tıkayan bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, bu konuda hazırladıkları önerileri de yetkililere sundu.

Bülbüloğlu'nun taleplerini dinleyen Bakan Murat Kurum'un konuların ilgili birimlerce değerlendirileceğini ifade ettiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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