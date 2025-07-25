Mut Zeytinyağı ve Kırkağaç Kavunu, Avrupa Birliği'nde Tescillendi

Mut Zeytinyağı ve Kırkağaç Kavunu, Avrupa Birliği'nde Tescillendi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavununun Avrupa Birliği'nde tescil edildiğini açıkladı. Bu ürünler, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri arasında 37'nci ve 38'inci sırayı aldı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu'nun zengin topraklarında yetişen Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavununun, Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edildiğini açıkladı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yürüttüğümüz yerel kalkınma hamlesinin önemli bir unsuru da coğrafi işaretli ürünlerimizdir. Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 37'nci ve 38'inci coğrafi işaretli ürünlerimiz oldu. Anadolu'nun bereketi, eşsiz lezzetlerimiz artık Avrupa'da resmen tescillidir. Bu başarı; üreticimizin emeği, toprağımızın kıymeti ve medeniyetimizin mirasıdır. Coğrafi işaretli ürünlerimizi küresel ölçekte markalaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER

Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu ile Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli diğer ürünler ise şöyle:

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın Memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu ve Antep fıstık ezmesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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