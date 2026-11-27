Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Mustafa Aydın, 1990 yılında askerlik yaptığı Amasya'nın Merzifon ilçesinde tanıştığı kiviyi yıllar sonra kendi bahçesinde yetiştirmeye başladı. İlk olarak bir fidanla yola çıkan Aydın, bugün yaklaşık 1,5 dönümlük arazisinde 80 kivi ağacına ulaştı.

Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi Dutlu Seki mevkisinde yaşayan 58 yaşındaki Mustafa Aydın, 1990 yılında askerlik görevini yaptığı Amasya'nın Merzifon ilçesinde gördüğü kiviyi kendi köyünde yetiştirmeyi başardı. O dönem tanıştığı kivinin fiyatını öğrenince ürüne ilgi duyan Aydın, memleketine döndükten sonra yıllarca kivi yetiştirebilmek için hazırlık yaptı. Yaklaşık 10-15 yıl sonra kivi fidanına ulaşan Aydın, bu kez ağaçların meyve vermesi için gerekli erkek ve dişi bitki ayrımını öğrenmek zorunda kaldı. İlk diktiği fidanın çiçek açmasına rağmen meyve vermediğini gören Aydın, komşusunun bahçesindeki erkek ve dişi kivi ağaçlarından yararlanarak kendi ağaçlarında tozlaşmayı sağladı. Kendi çeliklerini de üretmeye başlayan Aydın'ın bir fidanla başlayan üretim mücadelesi bu yıl 80 ağaca ulaşarak köyünde tek kivi üretici olmasını sağladı.

Hedef üretimi artırmak

Yaklaşık 1,5 dönümlük bahçesinde 80 civarında kivi ağacı bulunan Aydın, 40 yetişkin ağaçta bu yıl sezon hasadına başladı. Yetişkin ağaçlardan sezonuna göre 60-70 kilogram ürün aldığını belirten Aydın, bahçede kilogramı 70-80 TL arasında değişen fiyatlarla aracız sattığını söyledi. Kivi yetiştiriciliğinde en önemli unsurun su olduğunu ve ağaçları için çatı sistemi kurmayı planladığını kaydeden Aydın, "1990 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde askerlik yaparken kiviyle tanıştım. O dönem kilosunun fiyatını sorduğumda, 'Kilosunu sorma yeğenim, tanesi 500 lira' dediler. O günden sonra içimde kiviyi yetiştirme merakı oluştu. Ancak uzun süre fidanını bulamadım. Aradan 10-15 yıl geçtikten sonra nihayet fidanına ulaştım" dedi.

İlk diktiği fidanın çiçek açmasına rağmen meyve vermediğini, meyve vermesi için kivinin dişi ve erkek bitkilerinin birlikte bulunması gerektiğini öğrendiğini anlatan Mustafa Aydın, "Birkaç yıl sonra başka bir bahçeden erkek kivi bitkisinin polenini temin ederek kendi ellerimle çiçekleri tozlaştırdım. Böylece meyve almaya başladım. Fidanların çeliklerini de kendim ürettim. Bugün yaklaşık 1,5 dönümlük alanda 80 civarında kivi ağacım bulunuyor. Bunların yaklaşık 40'ı yetişkin durumda. Yetişkin bir ağaçtan 60-70 kilogram ürün alabiliyorum. Bahçede kilosunu 70-80 liradan satıyorum. Kivinin yetiştiriciliğinde en önemli konu su. Su ihtiyacını karşılayabilirsem başka büyük bir sıkıntı yaşamıyorum. Kivi fidanına yoğun talep var" ifadelerini kullandı.

Köyde ilk kez görenlerin bu meyvenin ne olduğunu bilmediğini, merakla kendisine sorduğunu söyleyen Aydın, şimdi aracısız kiviyi Kozan merkezde sattığını kaydetti.

Eşine üretim sürecinde destek olan Suna Aydın ise eşinin yıllar önce başlayan kivi merakının bugün bahçeye dönüştüğünü ifade ederek, "İsteyince oluyor. Kozan'dan telefon ediyorlar, 'şu kadar kivi gönder' diyenlere gönderiyoruz. Bunun ana kaynağı su. Suyu bulursa yetişiyor. İlaç kullanmıyoruz, doğal yetiştiriyoruz. Burada bu işi yapmak kolay değil ama çok şükür bugünlere geldik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı