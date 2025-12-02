MÜSİAD Vizyoner'25 sona erdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl "Konnektivite: Order-Disorder-Reorder" temasıyla düzenlenen Vizyoner'25 sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin ve bölgenin kapsamlı gelecek vizyonu etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Vizyoner'25, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, DHL Express Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Demiroğlu, Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey gibi isimler konuştu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Okan Bayülgen'in "Duo Talks" formatında özel söyleşi gerçekleştirdiği zirvede, geleceğin nasıl şekilleneceği, yeni düzenin hangi kavramlar üzerine kurulacağı, bu düzenin kültürden teknolojiye kadar farklı alanlarda ne gibi etkiler yaratacağı gibi konular kapsamlı biçimde ele alındı.

Dünyaca tanınan yabancı isimlerin de konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik kapsamında "Ekonomi", "Kültür" ve "Teknoloji" başlıklı paneller düzenlendi.

Organizasyonun bilet satışından elde edilen gelirin, Türk Kızılay işbirliğiyle Gazze'ye yardım olarak aktarılacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı'na teşekkür plaketi

MÜSİAD Vizyoner'25 zirvesinin kapanışında etkinliğe katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Etkinliğin global iletişim ortağı Anadolu Ajansı adına plaketi AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan aldı.