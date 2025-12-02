MÜSİAD Vizyoner'25 devam ediyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl "Konnektivite: Order-Disorder-Reorder" temasıyla düzenlenen Vizyoner'25'te panel ve özel oturumlar gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl "Konnektivite: Order-Disorder-Reorder" temasıyla düzenlenen, Türkiye'nin ve bölgenin kapsamlı gelecek vizyonu etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Vizyoner'25, Atatürk Kültür Merkezi'nde sürüyor.

Düzenlenen ekonomi panelinde Türkiye ve bölge ülkelerindeki ekonomik gelişmeler ve sektörlerin gelecek dönemdeki vizyonu tartışıldı.

"Kadını güçlendirirseniz bir aileyi, toplumu hatta ekonomiyi güçlendiriyorsunuz"

İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, sağlık teknolojilerinde kök hücrenin öneminin her geçen gün arttığını belirterek, özellikle üniversitelerin, sağlık alanındaki diğer paydaşların ve devletin uyguladığı politikaların daha doğru şekilde uygulanmasıyla etkilerinin daha güçlü olacağını belirtti.

Çetindoğan, sağlık güvenliğinin hem ekonomik hem de toplumsal çıktı anlamında büyük önem arz ettiğini anlatarak, "Bunlara öncelik verdiğimizde hem ülke anlamında hem de bölge anlamında daha güçlü olacağız." dedi.

E-ticaret tarafında ise küçük ölçekli kadın işletmecilere yönelik verilen desteklerden bahseden Çetindoğan, "43 ilden kadınlarımızın ürünlerini bir platform üzerinde topladık ve markalaşma ile satış noktasında destek veriyoruz. Kurumların bu tip projeleri iyi niyet göstergesi olarak başlamıştı ama artık sosyal faydaları da işin içine katarsanız o zaman şirketinizin sürdürülebilirliği daha iyi oluyor. Bir kadını güçlendirirseniz bir aileyi, toplumu hatta ekonomiyi güçlendiriyorsunuz. Kadınlarımız bununla beraber güçlü nesiller oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Çetindoğan, bir girişim oluşturmak yerine bazen var olan projelere inanıldığında onlara destek vermenin çok daha kıymetli olduğunu vurguladı.

"4 sene önce başladığımız yatırımda 35 milyon avroya ulaştık"

DHL Express Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Demiroğlu, ülkelerin rekabet gücünü artırmak için gümrük ve lojistik altyapısına yönelik olarak küresel lojistik sektöründe yeni düzenin nasıl tasarlanabileceğinden bahsetti.

Şirketin, strateji haritasına değinen Demiroğlu, 5 yıl önce koyulan 2025 stratejisinin hazırlanırken global trendlere bakıldığını ve teknolojiye adaptenin öne çıkarıldığını ancak bu 5 yılda gerek regülasyon gerekse tarife gibi konularda birçok değişimin yaşandığını anlattı.

Demiroğlu, bundan sonrası için lojistik sektörünün nasıl tasarlanacağına dair değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de depolamayı otomatik robotlarla yapmak için 4 sene önce başladığımız yatırımda 35 milyon avroya ulaştık. Normalde 1 uçağı 6-7 saatte gümrük işlemleriyle tamamen boşaltabilirken bugün 4 uçağı yarım günde yapabiliyoruz. Artık çok yakında müşterimiz bir insanla konuştuğunu anlamadan birçok işlemi otomatik olarak yapabilecek. DHL, 2030 stratejisi kapsamında IMF'nin ve üniversitelerin çalışmasıyla önümüzdeki 5 senede büyüyecek olan ülkeler belirlendi. Büyüyecek olan bu 20 ülkeye yatırım iştahımız halen sürüyor ve Türkiye'de bunlardan bir tanesi." açıklamasında bulundu.

"Merkez bankaları dijital para biriminde" işbirliği çağrısı

İngiltere merkezli Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) Direktörü David Aikman ise merkez bankalarının dijital para tasarlamasındaki hedeflerini anlatırken, bugün Türkiye'deki bir şirketin Malezyalı tedarikçisine yaptığı ödemenin dolaylı olarak ABD finansal sistemine temas ettiğine işaret etti.

Aikman, bunun Türkiye'deki bankaların Malezya'daki bankalarla her zaman doğrudan ilişkisi bulunmamasından ve işlemlerin çoğunlukla dolar üzerinden faturalandırılmasından kaynaklandığını belirtti.

Ödemenin son tedarikçiye ulaşana kadar birçok ara bağlantıdan geçtiğini ve bunun sınır ötesi para transferlerini pahalı ve zaman alıcı hale getirdiğini vurgulayan Aikman, ABD'nin ödeme altyapısındaki etkisi sayesinde kimin sisteme erişip kimin erişemeyeceğini belirleyebilme gücüne sahip olduğunu da ifade etti.

Bu noktada merkez bankaları dijital para birimlerine dikkati çeken Aikman, eğer dijital para birimlerinin birbiriyle konuşabildiği, çok sayıda ülkeyi kapsayan ortak bir platform kurulabilirse Türkiye'deki bir şirketin Malezyalı tedarikçisine ödemeyi New York üzerinden yönlendirmeden doğrudan yapabileceğini söyledi.

"Böyle bir genişlikteki bölgede çok farklı avantajlarımız var"

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan ise Türkiye'nin bölgesel anlamda iyi bir konumda olduğunu ve lojistik avantajından bahsederek, "İstanbul'dan 4 saatlik uçuş mesafesinde 500 milyon insan yaşıyor ve 4,2 trilyon dolarlık bir perakende pazarı var." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki büyük e-ticaret pazarlarından bahseden İnan, Türkiye'nin birçok anlamda bölgesel aktör olduğunu hatırlattı.

İnan, Türkiye'nin bu kadar büyük bir pazarı olup da bütün pazarlara hizmet veren nadir ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Biz bunu bir fırsat olarak tanıyoruz. Çünkü böyle bir genişlikteki bölgede çok farklı avantajlarımız var." diye konuştu.

"Ya birbirimizle mücadele edeceğiz ya da insanlık olarak uzlaşmaya çalışacağız"

Özel oturumda konuşan Gelecek bilimcisi ve yazar Brett King, teknolojinin hızla ilerlemesine karşın, insanlığın kurduğu sistemlerin buna çok daha yavaş uyum sağladığını belirterek, "Bu durum, insan sistemlerinde düzensizliğe ve kaosa yol açacak." dedi.

Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkabilecek potansiyel zorluklara dikkati çeken King, "2050 dünyasında yaşamak nasıl olacak? İşte bu, bizim yapmamız gereken bir seçim. Çünkü önümüzdeki yıllarda yaşanacağını söylediğimiz tüm bu düzensizlik ve karmaşa karşısında ya birbirimizle mücadele edeceğiz, ya da insanlık olarak uzlaşmaya çalışacak ve bu araçları daha iyi bir gelecek yaratmak için birlikte kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Correggio Consulting'in kurucu ve kıdemli ortağı Jan Haizmann da gerçekleştirdiği özel oturumda enerji toptan satış ve emtia piyasalarına ilişkin deneyimlerini paylaştı.