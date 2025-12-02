MÜSİAD Vizyoner'25 başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, varlığın merkezine insanı koyan bir evrende, insanın kendisinin merkezden uzaklaştırıldığını belirterek, "İnsan olma onurunun değersizleştirildiği ve sessizce yalnızlaştırıldığı bir çağdan geçiyoruz." dedi.

MÜSİAD tarafından bu yıl "Konnektivite: Order-Disorder-Reorder" temasıyla düzenlenen ve Türkiye'nin ve bölgenin kapsamlı gelecek vizyonu etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Vizyoner'25, Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinliğin açılışında konuşan Burhan Özdemir, bir süredir yaşananların "dünyada gerçekten bir düzen var mı?" sorusunu sordurduğunu kaydederek, kendilerine "dünya düzeni" diye öğretilen kalıbın, bugün düzen karşıtı tüm kaosların ana besleyicisi haline geldiğini söyledi.

Dünyada artık güvenliğin başkalarının güvensizliği, zenginliğin ise başkalarının yoksulluğu üzerine inşa edildiğini dile getiren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Huzurumuzu başkalarının çaresizliğiyle besliyoruz. Belki de dünya düzeni denen şey aslında bize öğretilmiş, sorgulanmasın diye paketlenmiş, üstüne de 'kural' etiketi yapıştırılmış bir illüzyondan ibaret ama her ne olursa olsun bu düzen artık kendi varlığını tehdit eden bir paradoks. Bize öğretilmiş dünya çöktü ve yeni dünya eski kalıplara zerre saygı duymuyor. Bugün yaşadığımız kaos bir kriz değil, bir doğum sancısı. Eski kuralların işlevini yitirdiği, yenilerinin ise daha yazılmadığı bir eşiğin tam da üzerindeyiz. Biz hala öğretilmiş kalıplarla mı yaşayacağız, yoksa kendi düzenimizi mi inşa edeceğiz? İşte bu yıl Vizyoner'de bu soruyu birlikte ele alalım istedik."

"Geleceğin düzeni, bağlantılar üzerinden şekillenecek"

MÜSİAD Genel Başkan Özdemir, Vizyoner 25'in ana temasının "Konnektivite" olduğuna işaret ederek, bunun sadece teknolojik cihazların birbirine bağlanması gibi algılanmaması gerektiğini ifade etti.

İnsanların, ekonomilerin, kültürlerin, krizlerin, değerlerin ve kaderlerin birbirine bağlı olduğu bir çağın içinde olduklarını dile getiren Özdemir, bugün bir ülkenin yaşadığı ekonomik dalgalanmanın dünyanın en uzak noktasındaki bir şirketi aynı gün etkileyebildiğini, bir toplumdaki kültürel kırılmanın milyonlarca insanın hayatını değiştirebildiğini, tek bir yapay zeka modelinin milyarlarca kişinin kararlarını yönlendirebildiğini anlattı.

Özdemir, artık hiçbir sorunun izole olmadığını, tek taraflı çözümün bulunmadığını kaydederek, "Bu nedenle bu yıl Vizyoner'in kavramsal merkezine 'Konnektivite' kelimesini koyduk. Çünkü geleceğin düzeni, bağlantılar üzerinden şekillenecek." diye konuştu.

"Belirsizlik artık hayatın olağan hali oldu"

Burhan Özdemir, insanlığın uzun yıllar boyunca belirli bir düzen içinde yol aldığını ifade ederek, önceki yıllarda öngörülebilirliğin olduğunu ve insanların hayata dair bir öngörüsünün bulunduğunu anlattı.

Özdemir, "Son yıllarda öyle bir dönemden geçiyoruz ki belirsizlik artık hayatın olağan hali oldu. Her şey bir anda değişiyor, hızla sarsılıyor ve acı olan, dünyanın bazı yerlerinde düzenin ta kendisi haline gelen düzensizlik, sadece bir kavram değil aynı zamanda bir insanlık dramı da." dedi.

Gazze'de yüz binlerce masum insanın yaşadığı acının maalesef artık bir düzen haline geldiğini vurgulayan Özdemir, savaşların haritasının genişlediğini ancak insanlığın vicdanının daraldığını söyledi.

Özdemir, "Teknoloji gelişiyor, ekonomiler büyüyor, peki ya merhamet? Birbirimize bağlanıyoruz ama çoğu zaman acılarımıza aynı hızla bağlanamıyoruz. Düzensizlik, sadece sistemin değil değerlerimizin, alışkanlıklarımızın ve dünyayı anlamlandırma biçimimizin de kırıldığı bir nokta." şeklinde konuştu.

"İnsan her seferinde yeni bir düzen kurmayı başarır"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, bütün bu karmaşa içerisinde en büyük sorunun "Peki insan tüm bu olanların tam olarak neresinde?" olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomik rekabet, teknolojik atılımlar, jeopolitik dengeler vesaire... Peki insanoğlunu nereye koyacağız? Onun huzuru, onun güvenliği, onun umudu ve geleceği... Varlığın merkezine insanı koyan bir evrende, insanın kendisi merkezden uzaklaştırılıyor. İnsan olma onurunun değersizleştirildiği ve sessizce yalnızlaştırıldığı bir çağdan geçiyoruz. Üstelik tüm bu tahribat sözüm ona dünyanın geleceği adına meşrulaştırılıyor. Sanki geleceği inşa ederken insanı harcamak normalmiş gibi. Oysa geleceği kim için kuruyoruz? İnsanın olmadığı bir gelecek gerçekten gelecek midir?"

Özdemir, her düzensizliğin aynı zamanda yeni bir düzenin başlangıcı olduğunu ifade ederek, yeni düzenin temel ipuçlarının yavaş yavaş belirdiğini söyledi.

Burhan Özdemir, "Ekonomide dayanıklılığa yöneleceğiz, kültürler ve toplumlar arasında yeniden bağlar oluşturmak zorunda kalacağız, teknoloji ise ancak ve ancak insan ile birlikte ilerlemek zorunda kalacak. Yeni düzen, ortak aklın, ortak değerlerin ve ortak sorumlulukların düzeni olacak. Olmak da zorunda, yoksa dünya altüst olacak." diye konuştu.

Son yılların bütün karanlığına rağmen insanlığın en güçlü özelliğinin hep aynı kaldığını vurgulayan Özdemir, "Yeniden başlama isteği... Evet, düzen bozulur, düzensizlik artar ama insan her seferinde yeni bir düzen kurmayı başarır. Bugün burada tartıştığımız şey, bu yeniden başlama iradesidir." diye konuştu.

Zirve gün boyunca sürecek

Alınan bilgiye göre, zirve kapsamında iş dünyasının bağlantı kurma, ağları güçlendirme ve yeni nesil işbirliklerini tasarlama kapasitesini artırmayı amaçlayan bir içerik hazırlandı.

Dünyanın farklı ülkelerinden alanında öne çıkan konuşmacılar, akademisyenler, girişimciler ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel "konnektivite vizyonu" ele alınacak.

Vizyoner'25'in ana konsepti, insanlık tarihinin en belirgin döngülerinden biri olan "Düzen-Düzensizlik-Yeni Düzen" olgusunu merkeze alıyor.

Zirve, bu döngüyü yalnızca tarihsel bir anlatı olarak değil, bugün dünyanın temel gerçeği olarak ele alıyor. Zirvede, geleceğin nasıl şekilleneceği, yeni düzenin hangi kavramlar üzerine kurulacağı, bu düzenin kültürden teknolojiye kadar farklı alanlarda ne gibi etkiler yaratacağı kapsamlı biçimde tartışılacak.

Bu çerçevede MÜSİAD, bugünün sorunlarını analiz eden değil, geleceği anlamlandırarak yeni düzenin parametrelerini ortaya koyan bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Dünyaca tanınan birçok ismin konuşacağı zirve kapsamında "Ekonomi", "Kültür" ve "Teknoloji" panelleri düzenlenecek.

Bilet gelirleri Gazze'ye bağışlanacak

Etkinliğin sunucusu Okan Bayülgen, organizasyonun bilet satışından elde edilen gelirin Türk Kızılay işbirliğiyle Gazze'ye yardım olarak aktarılacağını açıkladı.