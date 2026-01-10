Haberler

MÜSİAD Muğla, 2025 değerlendirmesi ve 2026 beklentileri programına katıldı

MÜSİAD Muğla, 2025 değerlendirmesi ve 2026 beklentileri programına katıldı
Güncelleme:
MÜSİAD Muğla Başkanı Nevzat Aykaç ve ekibi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen programda Türkiye ekonomisinin geleceğe yönelik beklentilerini ve iş dünyasının görüşlerini değerlendirdi.

MÜSİAD Muğla Başkanı Nevzat Aykaç, Başkan Yardımcıları Emin Koca ve Hamza Akercan ile Yönetim Kurulu Üyesi İlbeyi Koca, MÜSİAD Genel Merkez ev sahipliğinde düzenlenen ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla gerçekleştirilen "MÜSİAD 2025 Yılı Değerlendirmesi, 2026 Yılı Beklentileri" programına katılım sağladı.

Programda Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, 2025 yılı genel değerlendirmesi ve 2026 yılına yönelik öngörüler ele alınırken; iş dünyasının beklentileri, finansal istikrar, yatırım ortamı ve sürdürülebilir büyüme başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan MÜSİAD Muğla Başkanı Nevzat Aykaç, iş dünyası ile ekonomi yönetimi arasındaki güçlü iletişimin önemine dikkat çekti. Aykaç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla gerçekleşen bu program, iş dünyası açısından son derece kıymetli bir istişare zemini oluşturmuştur. Ekonomi politikalarına dair şeffaf bir değerlendirme yapılması ve 2026 yılına yönelik beklentilerin net bir şekilde ortaya konulması, yatırımcı güvenini güçlendirmektedir. MÜSİAD olarak üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümeyi desteklemeye, ülkemizin ekonomik hedeflerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Aykaç ayrıca, MÜSİAD'ın sadece bugünü değil, geleceği de planlayan vizyoner yaklaşımıyla Türkiye ekonomisinin güçlü yarınlarına katkı sunduğunu ifade ederek, bu tür toplantıların reel sektörün yol haritasının şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

MÜSİAD Muğla heyeti, program kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerin bölgesel iş dünyasına da önemli katkılar sağlayacağını belirtti. - MUĞLA

Haberler.com
500

