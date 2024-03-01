MÜSİAD Denizli Şube Başkanı: Türkiye Ekonomisi İstikrarlı Bir Seyir İzliyor

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, Türkiye ekonomisinin orta vadeli program çerçevesinde istikrarlı bir seyir izlediğini ve seçim sonrası ekonominin aniden değişeceği söylemlerinin spekülasyonlardan ibaret olduğunu belirtti.

Boyacı, ülkemizin büyüme oranlarının beklenildiği şekilde gerçekleştiğini ve turizm gelirlerinin gayet memnun edici olduğunu ifade etti. Turizm sektörünün ülke ekonomisine katkısının önemli olduğunu vurgulayan Boyacı, sektörün istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Döviz kurundaki artışa ilişkin konuşan Boyacı, söylentilerin aksine döviz kurunda ciddi bir artış beklenmediğini öngördüklerini dile getirerek, "Buna bağlı olarak, döviz kurunun aylık 1 lira gibi bir artış göstererek ve yıl sonu beklentisinin 40 lira gibi şeklinde seyredeceği ön görüyoruz. Ekonomik göstergeler ve hükümetin aldığı tedbirler, döviz kurunu stabil seviyelerde tutacağına olan bir güven ortamı mevcut" dedi.

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşması için iş dünyası olarak ortak çabaların önemine değindi. Boyacı, "Yerli ve milli üretimi desteklemek, yatırım ortamını geliştirmek ve istihdamı artırmak için iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ