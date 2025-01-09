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MÜSİAD Başkanı Asmalı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

MÜSİAD Başkanı Asmalı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olaylarını içeren 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Asmalı, dünya genelindeki zorluklara ve çevre sorunlarına dikkat çekti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Ajansının gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Asmalı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler" fotoğrafına oy veren Asmalı, Gazze'de görev yapan basın mensuplarının zorluklarına dikkati çekerek, "İnsanlık dramının fotoğrafı olan, bir kumanya dağıtımı fotoğraflanmış, bunlar dünya tarihinde asla unutulmayacak sahneler. Yüreğimizi burkan kareler var, gönül isterdi ki bunlar yaşanmasın, bunları çekme ihtiyacı da hissetmeyelim ama maalesef günümüz dünyasında özellikle savaşlar ve çevre sorunları en başta olmak üzere birçok sorunla boğuşuyoruz. Bunları da tarihe not bırakmak adına fotoğraflanması çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen Diktatör" fotoğrafına oy veren Asmalı, "Zulümle abat olunmaz, dolayısıyla her zalimin sonu böyledir, bunu kimse aklından çıkarmasın." dedi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde" karesini seçen Asmalı, "Dünyayı o kadar kirlettik ki belki tavşanların bile oynayabileceği karı, gelecek nesil çocuklarımız görmeyecek. Küresel ısınma biz insanlara değil bütün canlılara ve hayvanlara zarar veriyor. İstenmeyen bir çevre felaketine doğru bütün dünya gidiyor. Buna dikkat çekmek için karda bir fotoğrafı tercih ettim." ifadesini kullandı.

Asmalı, "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" fotoğraflarını tercih etti.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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