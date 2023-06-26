Muş'ta Kurban Bayramı Pazarı Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Muş Belediyesi tarafından seyyar satıcılara tahsis edilen ve araç trafiğine kapatılan PTT Caddesi, eski hal civarı ve şehitlik mevkisinde kurulan Kurban Bayramı pazarı vatandaşların ilgi odağı oldu. Esnaf Vedat Sayın, köyden gelen insanların burada daha ucuz ve kaliteli ürün bulma imkanı olduğunu söyledi.