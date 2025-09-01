Muş'ta Karpuz Hasadı Başladı: 2 Milyar Lira Gelir Bekleniyor

Muş'ta 40 bin dekar alanda ekimi yapılan karpuzdan 2 milyar lira gelir bekleniyor.

Muş'ta çiftçiler tarafından 40 bin dekar alanda ekimi yapılan karpuzun hasadı törenle başladı. Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Bozbulut köyünde düzenlenen törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, kentin kavun ve karpuz üretiminde Türkiye'de 4. sırada yer aldığını belirterek, üretimin hem çiftçilerin gelirlerine hem de kent ekonomisine doğrudan katkı sağladığını vurguladı. Vali Çakır, "Burada bulunmaktan büyük keyif aldığımız güzel bir ortamdayız. Çiftçi kardeşlerimizle birlikte, bereketli Muş Ovası'nda, Bozbulut köyünde karpuz hasadında sizlerle beraberiz. Şu an ilimizin hemen hemen her bölgesinde kavun ve karpuz ekilişlerine şahitlik ediyoruz. Görüyorsunuz, gayet verimli bir sezon geçiriyoruz. Kavun ve karpuz üretiminde ilimiz şu an Türkiye'de 4. sırada. İnşallah önümüzdeki süreçte bu artan ivme ile önce ilk 3'e, daha sonra da zirveye hep beraber koşacağız. Cenabı Allah mutlaka çalışanı, üreteni ödüllendiriyor. Bir yıl zayıf geçse de sonraki yıl telafi edilir. O yüzden iş beğenmezlik yapmayacağız. İstikrarlı ve kalıcı bir şekilde özellikle tarım sektöründeki iş ve üretim imkanlarını hep beraber arayacağız. Bu noktada devletimizin ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın özellikle kadın ve genç girişimcilere sunduğu desteklerden de hep birlikte faydalanacağız. Bu yıl karpuz bol ve bereketli geçti, maşallah" dedi.

Karpuz üretimi kentin üzerinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, Karpuz üretimi açısından 2024 yılı verilerine baktığımızda, yaklaşık 2 bin 700 hektarlık alanda toplam 200 bin tonluk üretim gerçekleştirildi. Bu rakamlarla bölgede ilk sırada, ülkemizde ise karpuz üretimi açısından 4. sırada yer almaktayız. Bunun yanında 1000 hektarlık alanda yaklaşık 45 bin tonluk kavun üretimimiz oldu. Bu yıl ise hem üretim alanlarımızı hem de miktarlarımızı koruyarak bir miktar artırmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 4 bin hektarlık alanda 250 bin tonluk üretim öngörülmektedir. Sebze üretimi, özellikle de karpuz, ilimiz açısından çok önemli bir yere sahiptir. Belirttiğim rakamlarla birlikte, bu yıl üretimin kent ekonomisine yaklaşık 2 milyar liralık katkı sunması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Karpuz hasadına başladıklarını söyleyen üretici Uğur Özbahçeci, "Mardin Derik'ten Muş'un Bozbulut Köyü'ne karpuz ekimine geldik. Bu sene yaklaşık 250 dönümlük bir alanı ektik. Ailemizle beraber, çocuklarımızla beraber ilkbahar mevsiminde karpuz ekimine başladık. Çapasıdır, gübrelemesidir, sulamasıdır hepimiz beraber yapıyorduk. Şu an hasadımız başlamıştır. Arkadaşlar arkamızda göründüğü gibi karpuz biçimine başlamışlar. Hayırlısıyla bugün karpuz biçimini yapıyoruz. Dönümünde dediğimiz gibi 11 ton beklentimiz vardı. Karpuzları Mardin'e, Manisa'ya, Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Gaziantep'e, Diyarbakır'a, Cizre'ye, Nusaybin'e, İstanbul'a, Ankara'ya Konya'ya gönderiyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ