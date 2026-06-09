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Muş'ta çilek tarlasında hem üretici hem vatandaş kazanıyor

Muş'ta çilek tarlasında hem üretici hem vatandaş kazanıyor
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Muş'un Hasköy ilçesinde bir üretici, 'dalından topla' konseptiyle çilek satışında aracıları devre dışı bırakarak hem üreticinin emeğini koruyor hem de tüketiciye uygun fiyat sunuyor. Dolu nedeniyle lekelenen ürünler 100 liradan satılırken, aileler tarlada keyifli vakit geçiriyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde faaliyet gösteren bir çilek üreticisi, hayata geçirdiği "dalından topla" konseptiyle hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun ediyor.

Yaklaşık 8 yıldır çilek üreticiliği yaptığını belirten Adnan Onay, amaçlarının ürünü doğrudan tüketiciyle buluşturmak olduğunu söyledi. Aracı ve komisyoncuları devre dışı bırakarak üreticinin emeğinin karşılığını almasını, tüketicinin ise ürüne uygun fiyatla ulaşmasını hedeflediklerini ifade eden Onay, "Burada üreticiden tüketiciye doğrudan satış yapıyoruz. Hem üreticinin memnun kalması hem de vatandaşların uygun fiyata çilek alabilmesi için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Halk tarafından da büyük ilgi görüyor. Özellikle hafta sonları aileler çocuklarıyla birlikte tarlaya geliyor. İnsanlar hem çilek topluyor hem de güzel bir gün geçiriyor" dedi.

Bu yıl yaşanan dolu yağışının ürünlere zarar verdiğini belirten Onay, "Normalde 150 liraya sattığımız çilekleri, dolu nedeniyle oluşan lekelerden dolayı 100 liradan satışa sunuyoruz. Nasibimiz bu yıl bu kadarmış. Ürünlerimizi tamamen doğal yöntemlerle yetiştiriyoruz. Gelen misafirlerimiz çilek toplarken istedikleri kadar yiyebiliyor. Çocukların burada eğlenmesi ve tarlamızın bereketlenmesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Hasköy'de başka çilek üreticilerinin de bulunduğunu ancak bu konsepti uygulayan tek üretici olduklarını ifade eden Onay, benzer organizasyonların yaygınlaşmasını istediklerini belirterek, "Üreticinin ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırması hem üretici hem de vatandaş açısından büyük avantaj sağlıyor. Bu tür uygulamaların çoğalmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte çilek toplamaya gelen 9 yaşındaki Sümeyye Örün ise tarlada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İstanbul'dan tatile geldiklerini belirten Örün, "Ailemle birlikte çilek toplamaya geldik. Burası çok eğlenceli ve güzel. Çileği çok seviyorum. İstanbul'daki evimizde saksıda çilek yetiştirmiştim. Burada çilek tarlası olduğunu duyunca çok mutlu oldum" dedi.

Alışılmışın dışında bir konseptle hizmet veren çilek tarlası, vatandaşlara hem doğal ürünlere ulaşma imkanı sunuyor hem de aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sağlıyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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