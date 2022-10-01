Son dakika haberi! Muş'ta engelli bireyler atık kumaşları geri dönüşüme kazandırıyor

Muş'ta engelli bireyler atık kumaşları geri dönüşüme kazandırıyor

MUŞ - Muş'ta Fiziksel Engelliler Derneği tarafından açılan 'Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı Eğitim Kursu'nda, atıl durundaki kumaşlar makinelerde işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğünce, engellilerin istihdamını artırmak ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde 'Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı Eğitim Kursu' açıldı. 10 engelli bireyin kayıt yaptırdığı kursta, usta öğretici gözetiminde kursiyerlere makine, ütü ve dikim eğitimi veriliyor. Dernek tarafından temin edilen atıl kumaşlar, burada engelli bireylerin elinde şekillenerek kıyafete dönüştürülüyor.

Devam eden kursla ilgili bilgi veren Muş Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, İŞKUR tarafından desteklenen projede 10 engelli bireye 73 iş günü eğitim verileceklerini söyledi. Proje sonunda bir engelli bireyin istihdam edileceğini kaydeden Korkmaz, "Bu anlamda engelli bireyler evde kalmayarak sosyalleşiyorlar ve aynı zamanda meslek sahibi oluyorlar. Kurs boyunca eğitim alan kursiyerlerimiz verilen harçlıkla aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Kurs sonunda verilen sertifika ile kursiyerlerimiz iş bulma konusunda imkanları olacak. Engelli bireylerimizin meslek sahibi olmaları ve sosyalleşmeleri için uzun zamandan beri bu tür projeler gerçekleştiriyoruz. Projede uygulanan kumaşların dışında kullanılmayan atık durumdaki kumaşları da değerlendirerek geri dönüşüme kazandırıyoruz" dedi.

Kurs usta öğreticisi Hamdiye Özkan ise "dernek tarafından temin edilen kumaşlar ve atıl haldeki kumaşlardan giysiler üretiyoruz. Atıl durumda olan eski kumaşları temin ederek geri dönüşüme kazandırıyoruz. Yeni diktiğimiz ürünlerin yanı sıra tamir olacak elbiseleri de onarıyoruz. Kursiyerlerimiz engelli bireyler olmasına rağmen çok iyi öğreniyorlar. Kursiyerlerimiz burada aldıkları eğitimle ilerleyen süreçlerde tekstil atölyelerinde çalışabilirler" diye konuştu.