Muş Belediyesi, Kendi Çiçeklerini Yetiştirmek İçin Sera Projesi Başlattı

Muş Belediyesi, cadde, sokak ve parklarda kullanılan çiçekleri kendi imkanlarıyla yetiştirmek için sera projesini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Feyat Asya, serada incelemelerde bulunarak bilgi aldı ve modern bir şehir oluşturmak için eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını belirtti. Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise belediyenin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği sera projesinin Muş'a iyi bir örnek olacağını ifade etti.

Muş Belediyesi, bugüne kadar firmalardan temin ederek cadde, sokak ve parklarda kullandığı çiçekleri kendi imkanlarıyla yetiştirmek için sera projesini hayata geçirdi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bitlis- Muş kara yolunda belediyeye ait 1536 metrekare alana kurulan serada, incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Asya, ihtiyaç duyulan çiçek ve süs bitkileri yetiştirerek modern bir şehir oluşturmak için tüm eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Yeşil alanların genişletilmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden Asya, şunları kaydetti:

"Önceden 200 metrekarede kurduğumuz serada ürettiğimiz gül ve çiçeklere ilaveten DAP idaremizin desteğiyle bu yıl da 1536 metrekarede doğal gaz ısıtmalı modern bir sera kuruyoruz. Amacımız yeşil alanlarımızın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının bahçelerini yeşillendirmek. Şehrimizi gül ve çiçeklerle donatmak üzere projeyi uyguluyoruz. Gelecek yıl kendi peyzaj ürünlerimizle şehrimizi süsleyeceğiz. Önce hizmet alımıyla firmalardan temin ettiğimiz bitkilerle sokak ve parklarımızı yeşillendiriyorduk. Bundan sonra kurduğumuz seramızdan temin edeceğiz."

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise belediyenin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği sera projesinin Muş'a iyi bir örnek olacağını belirtti.