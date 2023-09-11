Muş Belediyesi Güneş Enerji Santrali ile Enerji Giderlerinden Tasarruf Sağlayacak

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte kurdukları Güneş Enerji Santrali (GES) ile belediyenin enerji giderlerinden büyük tasarruf sağlayacaklarını söyledi.

Korkut ilçesine bağlı Kümbet köyünde kurulan santralde incelemelerde bulunan Asya, gazetecilere, belediyeye ek gelir sağlamak amacıyla 123 bin metrekare alanda santrali kurduklarını belirtti.

Projeyi çok önemsediklerini ve çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildiren Asya, şöyle konuştu:

"Belediyemizin altyapı ve üstyapı çalışmalarından sonra kuruma gelir getirmek amacıyla uzun süredir üzerinde çalıştığımız projenin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Güneş enerjisinden yararlanmak için 123 bin metrekare bir alan üzerinde 10 bin 360 paneli kurduk. 4,7 megavatlık enerji üretimiyle, belediye olarak sarf ettiğimiz enerjimizin yüzde 60'ını karşılar hale geleceğiz. Diğer taraftan da içme suyumuzun Alparslan-2 Barajı'ndan cazibeli bir şekilde gelmesiyle elektrik sarfiyatımızı asgariye indirmek için son çalışmalarımızı yapıyoruz. Proje sayesinde ele edeceğimiz geliri şehrimizin diğer alanlarda kullanacağız."