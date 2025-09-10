Haberler

Murzioğlu'ndan Kamu-Özel Sektör Diyaloğuna Vurgu

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, kamu ile özel sektör arasındaki diyalogun önemini vurgulayarak, sahadaki gelişmeleri doğrudan muhataplarıyla paylaşmanın önemine dikkat çekti.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kamu ile özel sektör arasında güçlü bir diyalog kurulmasının önemine dikkat çekerek, "Sahadaki güncel gelişmeleri ve reel sektörün yaşadığı sıkıntıları doğrudan muhataplarıyla paylaşmaya büyük önem ve özen gösteriyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bir heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ayrı ayrı ziyaret etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığındaki heyette, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da yer aldı.

TOBB Başkanlık Divanı ve Konsey Başkanları ile gerçekleştirilen görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Salih Zeki Murzioğlu, iş dünyasının temel ekonomik sorunlarının, sektörel beklentilerin ve sahadan gelen geri bildirimlerin TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından doğrudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e iletildiğini söyledi.

Murzioğlu'ndan güçlü iletişim vurgusu

Murzioğlu ayrıca, kamu ile özel sektör arasında güçlü bir diyalog kurulmasının önemine dikkat çekerek, "TOBB Başkanımız, her zaman iş dünyasının nabzını tutan, çözüm odaklı bir yapıya sahip. Sahadaki güncel gelişmeleri ve reel sektörün yaşadığı sıkıntıları doğrudan muhataplarıyla paylaşmaya büyük önem ve özen gösteriyor. Bu tür doğrudan temasların, kamu ve özel sektör arasında güçlü bir diyalog zemini oluşturmasına önemli katkı sağladığına inanıyoruz. Bu vesileyle, bizleri dinleyerek yapıcı bir diyalog ortamı sağlayan Sayın Cevdet Yılmaz ve Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

